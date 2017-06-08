（本报诗巫8日讯）惨遭无良丈夫虐打了3年，已育有2名子女的土著妇女，忍无可忍之下今早再度报警，希望能在警方援助下，脱离丈夫的魔掌，与他离婚。

这名29岁的土著妇女，租住在荔枝巷，育有一名3岁大的女儿及一名2岁的儿子。

她的丈夫年仅22岁，原是一名烧焊工友，却经常不去工作，无所事事。她与丈夫的结合，是一段孽缘，3年前当她怀着第二胎时，就因家暴报警一次。

那时，她的脸部被丈夫打得一片淤伤。警方逮捕嫌犯将他提控上庭，嫌犯却在后来躲藏起来。最后，警方在取得庭令之下，成功在美丹商业中心一带逮获男嫌犯。该男子并被判坐牢1个月。

该男子出狱后，再纠缠上妻子，求得她的原谅，又生活在一起。

不过，据说这名男子喜怒无常，脾气暴燥，相隔数天就会无缘无故对妻子动粗。

该男子采用的招数，是经常向妻子求情，表示不会再打她，求得她原谅后，又再打她，而且3年都是挥拳打她的肚子，不会留下任何伤痕。

据说，上周她被打后，就返回娘家。直到昨晚，其丈夫在巿区看到她，就求她原谅，将她骗回家，没想到回到家后，再度对她动粗。在旁的女儿见状，上前抱着母亲，也被赏了一记耳光。

虽然她与丈夫是在没有结婚证书的情况下结合的，但她希望能经过长辈们的见证下与他正式离婚，彻底摆脱他的魔掌。因此，今早她带着孩子再次到中央警署报案，寻求警方伸出援助之手。