（本报民都鲁8日讯）女儿无端端成为性爱视频女主角，甲必丹江小平不满网络社交平台散播谣言，步上警署报案要求执法单位采取对付行动，并向媒体澄清女儿并非视频内的女主角。

近期在民都鲁广传一段时长1分钟的性爱视频，视频内清楚摄下一名女子的样貌与男性的性爱过程。

而视频被发布后，网民称片中的女主角正是民都鲁甲必丹江小平的幼女，并表示因女主角抛弃男友而被报复，男友将视频疯传泄愤。

有关视频于5月16日便发布在多个微信群聊，而甲必丹江小平本人是于5月28日，接到幼女的男友来电，指许多网路媒体疯传是其女儿是片中的女主角。

江小平当下也质问女儿，女儿否认曾与男友拍下任何性爱视频，他也透过友人获得视频，在打开的第一眼便认出片中的女生绝对并非女儿。

他表示，片中的女生身材极好，跟女儿相比起来，片中的女生较瘦且偏高，女儿的身形则一直都是微胖。此外，片中也清楚摄下，女生的手背上有黑痣，而女儿的则没有。

除了发型相似，片中的女主角脸颊的皮肤也比女儿好多，女儿一直都是敏感皮肤，脸部都有在冒青春痘，而五官也有所差异。

甲必丹江小平也表示，视频传开后，他一直收到亲友的询问电话，而小儿子在学校上课时，也面临同学的耻笑，令他深觉受扰。

而女儿及男友一直面临他人异样的眼光，让爱女心切的江小平越是气愤，今早与甲必丹林咸林谈起此事，并在后者的鼓励下，步上警署报案。

江小平希望透过报章媒体呼吁网民，不要随意散播不属实的消息而中伤他人，见过他女儿真人的都非常清楚，她与片中的女子差异非常大，希望不要再有相关留言在网络流传。

他也表示，目前已经让警方与大马多媒体委员会联手调查，并将让散播谣言者收到法律的对付。