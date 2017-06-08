英国高等教育调查公司Quacquarelli Symonds（QS）8日公布2018世界大学排名，麻省理工学院连续第6年排名第1。马来西亚共有5所大学挤入300大的排行榜中。

根据这项最新公布的排名，马来亚大学（UM）排名是第114名，是本地大学中排行最靠前的大学，也是自2004年以来最好的排名。

其他四所挤入世界大学排名的分別是博特拉大学（UPM）第229名、国立大学（UKM）第230名、工艺大学（UTM）第253名、理工大学（USM）第264位。

这五所大学的名次相较去年都在上升，其中以国立大学的名次上升最多，从去年的302名，提升至今年的230名。

今年前4名都是美国名校，美国麻省理工学院6度蝉联首位，第2名是史丹佛大学，第3名是哈佛大学，第4名则是美国加州理工学院。第6到8名则是英国名校，依序为剑桥大学、牛津大学、英国伦敦大学学院，以及伦敦帝国学院。

第9名是美国芝加哥大学，第10名则是瑞士的苏黎世联邦理工学院。

第11名是新加坡南洋理工大学，也是亚洲排名最高的学校，而新加坡国立大学（NUS）则排名在15的位子。

香港大学排名在26，而中国共有6所大学挤入百大行列，当中排名最高的是北京清华大学，排在第25名，其次是第38名的北京大学。台湾方面唯一挤入百大的是排在76位的国立台湾大学。