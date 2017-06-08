（吉隆坡8日讯）《第20届上海电影节》亚洲新人奖入围作品揭晓，陈胜吉执导的《分贝人生》再次报捷，入围4个项目，包括陈泽耀「最佳男演员」，中国影片《被阳光移动的山脉》、《石头》入围最佳影片，《闪光少女》彭昱畅、徐璐分別入围最佳男、女演员，《乘风破浪》李荣浩也入围最佳男演员；日本男演员斋籐工凭长片处女作《空白的13年》入围最佳导演。本届亚洲新人奖评委会主席由导演王小帅担任。

王礼麟和李治成联合监製，陈胜吉执导的《分贝人生》再次报捷，在《第20届上海电影节》的『亚洲新人奖』六个项目之中，入围了「最佳影片」、「最佳导演」、「最佳男演员」及「最佳摄影」４大项目，王礼麟谓这个消息十分振奋，表示希望在颁奖典礼上大满贯，统统都能得奖！首次入围「最佳男演员」的陈泽耀更会与李荣浩爭影帝宝座，陈泽耀直言收到消息时又激动又感动，眼泪更几乎夺眶而出！

陈胜吉执导的《分贝人生》再次报捷，入围4个项目。

《分贝人生》探討社会阶级与贫富不均的问题，透过孤儿和社工的故事，带出贫穷问题所凸显的人性与道德衝突。该剧本在《2014金马创投会》突围而出贏得首奖，並在去年4月正式开拍，更邀得影后级人马张艾嘉加盟参演，现又获得《上海电影节》评审青睞，令有份参与《分贝人生》台前幕后工作的人都感到十分振奋。

王礼麟不讳言，这段时间一直带著《分贝人生》参加世界各地的影展，希望能让更多观眾认识这部电影，接下来也会报名参加《金马奖》。他表示最希望陈胜吉能获得「最佳导演』奖项：「他是一位很有潜力的导演，值得被鼓励！」陈胜吉接受访问时也说，很惊讶电影能一举入围四个项目，更称这部电影的製作犹如片名，预算拮据且困难重重，不过工作人员仍尽最大努力发挥各自的专业，加上演员精彩的演出，成就了这部电影。问到得奖信心，他表示：「电影本来就没办法比较，但入围就是肯定。」反观他最想电影能夺「最佳影片」一奖，因这是对整部电影幕前、幕后工作人员的肯定。

陈泽耀在电影中饰演叛逆少年，和张艾嘉有不少对手戏，这次凭电影入围『最佳男主角』，他谓收到消息的时候始料不及，眼泪差点夺眶而出！他感嘆：「入行都快８年了，也参与过不少影视作品，可是一直都没有入围过类似的奖项，第一次提名就在国际的影展中，感觉很兴奋！」

他透露，拍摄此片时因太入戏，令自己的情绪陷入极度燥鬱中，久久都没办法抽离，更称这是他『最黑暗的时期』：「这个角色很沉重，这个故事也太黑暗，光读剧本我都快哭出来了。」他为了电影学抽烟、挑战了很多跨越底线的內心戏，这种突破也令陈泽耀陷入痛苦边缘，本身开朗、阳光的他，卸下电影角色后还无法自拔：『那时候心情很糟糕，变得不多话，那一段日子大家都说我变了。」

他笑言：「这个模样其实也嚇坏了助理，搞得她现在还是不大敢跟我说话。」他感激导演挖掘出他內心的阴暗面，令他跨越自己、挑战了这一个很不一样的角色。他也趁机对导演「剖白」：「那段时期因为太入戏，所以个性也跟著角色一起变化，所以和导演会有意见不合、摩擦的地方，导演一直以为我不太喜欢他，可是我要澄清，当时是因为帮助角色入戏啦，我真的没看他不顺眼。」

问到得奖信心，他笑答：「確实不知道，不过我很想外国的观眾，可以看得到这部探討社会问题的电影，即便这部电影不是砸大钱、很多大场面，可是里头说的是你我他身边的真是故事，反映著社会的阴暗面，这部电影能够入围，代表外国也认可我们马来西亚的电影。」

上海国际电影节亚洲新人奖入围名单：

最佳影片

《静默之下》（以色列）

《分贝人生》（马来西亚）

《被阳光移动的山脉》（中国）

《狗与愚》（伊朗）

《石头》（中国）

最佳导演

《分贝人生》陈胜吉（马来西亚）

《被阳光移动的山脉》王强（中国）

《空白的13年》斋籐工（日本）

《目击者之追凶》程伟豪（中国台湾）

《石头》赵祥（中国）

最佳编剧

《褐红》普尔克特（印度）

《爱，別，夏威夷》松村真吾（日本）

《被阳光移动的山脉》王强（中国）

《狗与愚》阿里默罕默德加塞米、阿扎姆纳耶菲（伊朗）

《石头》赵祥、刘丹（中国）

最佳摄影

《静默之下》托姆莫內塔（以色列）

《褐红》苏米慕克吉（印度）

《爱，別，夏威夷》藪下雷太（日本）

《分贝人生》陈克勤（马来西亚）

《目击者之追凶》陈麒文（中国台湾）

最佳女演员

《尘埃》奥库卡拉耶 (土耳其)

《静默之下》艾德娃博勒（以色列）

《强尼·凯克》瑞玛席丹（中国台湾）

《狗与愚》艾斯巴赫施扎德（伊朗）

《闪光少女》徐璐（中国）

最佳男演员

《静默之下》阿摩司塔玛姆（以色列）

《分贝人生》陈泽耀（马来西亚）

《闪光少女》彭昱畅（中国）

《黄金花》凌文龙（中国香港）

《乘风破浪》李荣浩（中国）