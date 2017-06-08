（东京8日讯）日本內阁府称，日本第1季经济增速远逊於最初估值。但分析师把经济增速下修轻描淡写为石油库存「一次性」调整导致，称这一因素不会妨碍经济復甦。

內阁府週四公佈数据显示，日本第1季国內生產总值（GDP）环比年率下修为增长1.0%，还不到初值的增长2.2%和分析师预估的增长2.4%的一半。

日本之前公佈的一系列经济指標显示当前季度经济持续增长，受益於出口和製造业產出强劲，但即便就业市场趋紧，也难改薪资增长和家庭支出乏力势头。

日本央行6月15-16日的政策会议料按兵不动，不过《路透》上月调查的分析师大多预计日本央行下次政策调整將是削减刺激。

內阁府官员称，第1季GDP数据下修，是由於一些炼厂停產维修，导致主要石油经销商降低原油库存，使得3月底原油库存降至2000年以来最低水平。

日本第1季经价格调整的实质GDP修正后为较上季增长0.3%，初值为成长0.5%，预估中值为扩张0.6%。

GDP重要成份–资本支出在第1季增加0.6%，高於初值的增长0.2%。库存让GDP增长率减少0.1个百分点，初值为贡献0.1个百分点。

占GDP约六成的民间消费修正后为增加0.3%，增幅低於初值的0.4%。温和的薪资和消费者支出让日本难以击退通缩，日本央行透过大规模购债来达到2%通胀目標的努力面临挑战。