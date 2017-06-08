（亚罗士打8日讯）浮罗交怡一间保安亭失火，一名原本陪伴任职保安员的父亲当班的8岁孩童无法及时逃生，葬身火海。

这起火灾意外是于今日凌晨约3时许，在浮罗交怡甘榜吉林垃圾焚化场发生。

据了解，这名保安员阿兹里（40岁）基于工作地点偏远，而带8岁的儿子陪同到垃圾焚化场当班，不料却发生火灾。父亲及时逃生，儿子却不幸葬身火海。

浮罗交怡消防及拯救部队行动主任莫哈末法祖拉说，保安员阿兹里经常值夜班，当班时间是从晚上8时至隔天早上8时。对方经常带儿子一起陪伴上班，未料保安亭在今日凌晨3时许失火，酿成悲剧。

「保安亭已有70%被烧毁，起火原因还在调查中。」

他说，消拯局于凌晨3时10分接获投报后，以11分钟的时间赶到现场救火，之后在保安亭发现一具孩童的焦尸。

「孩童尸体已交给警方，至于该名保安员则被送往浮罗交怡医院接受治疗，消防行动于凌晨4时43分结束。」

浮罗交怡副警区主任玛哈妮则说，死者为8岁的莫哈末苏克里。死者的父亲录供时指出，他在今日凌晨2时30分看到一辆轿车停在保安亭附近，2名男子下车並朝保安亭拋东西而引发火灾。

「不过，警方在现场並没有搜查到与这场火灾有关连的物体，警方仍在调查这起火患事件，需要等待警方鉴证组和消防局的报告。」

她说，事发时，该名父亲尝试救其孩子却无法救到，导致父亲脸部和手臂也被火灼伤，目前在浮罗交怡医院治疗，小死者尸体的烧焦程度60至70%。