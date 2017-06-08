评论: Tunku Abidin Muhriz

获得名人为政治活动背书，对政治人物来说是一个有吸引力的策略。就如广告商可支付数万令吉广告费，以在社交媒体里传达广告，把讯息传达给成千上万的追隨者，当然如果这个帖子再由追隨者分享出去，其传播更广。

对政治人物而言，能够展现他们得到不同群体的支持，对他们而言都是有利的（只有种族至上主义者才可能觉得只需要狭隘族群的基础）：就如在社交媒体上，如果其他人认同你对某產品的看法时，他也可能会尝试一下。

另一种策略就是，政治人物本身打造成为名人。但重要的是看起来真实。太多的装饰，反而让你犯下错误。最近加拿大总理特鲁多被指策划一个造作的亲民举动，他的官方摄影师在其跑步路线上某个点等待，以拍下总理「巧合」与学生寒暄画面。

政界人士打造形象

如果这是一种公关手段，以用来转移不利政策的注意力，长期的后果可能会更糟。另外，也不要展现太过精英，希拉莉竞选总统失利的其中一个因素，就是其被视为亲华尔街以及好莱坞的形象。

在马来西亚，许多朝野政界人士正做著同一个动作，聘请公关公司，帮他们打造形象。

但对于已逝世很久的政治人物，依然拥有不错的声望，却不多见。这种现象只有在政治家身上才有，是民眾真实的投影，因为支持一个离世已久的政治家，並没有什么政治资本可捞（除非他们的后代依然活跃在当前政坛）。如果这种声望，用来传播其所展示的原则，这也不是一件坏事。

《Dialog》（对话）一书，就是记录国父东姑阿都拉曼留下的永恆思想，牵引著的许多追隨者。书中除了可阅读到，反映著东姑阿都拉曼一样思维的，哈利依斯干达（Harith Iskander）的访问，或者Altimet为东姑填写的歌词，或《Ola Bola》电影里演员的想法外，此书令人印象更深刻（对任何一位活生生的政治人物来说，都是不可思议的）的是，其可结合不同政治立场的人。

为书撰文的作者就有两名巫统元老以及两名国会里的反对党议员。其他作者包括来自法律、体育、音乐和艺术领域有显著贡献的马来西亚人。

鲜少谈论原则

正如我在书中前言写道：今天没有多少政治人物谈论原则，当他们这样做时，往往也只是口头上说说，或者明显地与行动和政策相矛盾，只是反映说者的虚偽。

譬如，当政治人物谈论团结和中庸的重要时，同时也在高喊种族至上主义；或者当领导人高调推动反贪努力时，却设下种种障碍，阻碍调查可能与他们有联繫的贪污资金。

也许最能反映东姑阿都拉曼原则的，就是其在位时发表最具意义深远的宣言，充满著：「释放」或「自由」的字眼。他在开放、自由和民主方面的承诺，展现在其于独立日、马来西亚成立日所发表的宣言，以及其在数十年写作的文章里。

在民主与经济研究中心，我们试图展现东姑的原则，是符合法治、个人自由、有限的政府和自由市场的精神。这些想法可在歷史上的许多社会和文明中找到，包括在伊斯兰黄金时期和马六甲苏丹王朝。

这些原则旨在保护社会所有个人的权利和最大限度的自由，这与通过金钱或权力，来提升本身地位是非常不同的。

恐破坏国家机构

追求后者的领导人，不会关心他们的行为，对其他人或为保护公民而设立的国家机构之影响。在最坏的情况下，国家的机构可能就此彻底被破坏，失去独立性，屈服于个人或党的利益。

如果政治领导人有明確的原则，马来西亚的政治就会更加清明。不幸的是，追求权力往往似乎是政治人物最著重的。

当然有很多证据显示，东姑是一个伟大的民主信仰者：这可从《Dialog》一书里，各领域作者对东姑的政策、演讲和文章的评论中，充分显示。所有有志于领导我们这个民主国家的人，都应该能从中学到很多东西。