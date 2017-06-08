（吉隆坡8日讯）信贷评级机构穆迪（Moody’s）认为，兴业银行（RHBBANK，1066，主板金融股）和大马银行（AMBANK，1015，主板金融股）的合併案，对大马银行的信贷展望的利好影响，甚于兴业银行。

穆迪在週四发布的信贷展望报告指出，大马银行旗下的主要子公司──AmBank（马）有限公司的信贷展望將受惠于母公司和兴业银行的合併，因为其分销渠道、融资来源和营运体系，都將受惠于整体营运规模显著扩大。

穆迪给予AmBank（马）有限公司的银行存款及其20亿美元中期证券的评级皆为「Baa1」，展望为「稳定」，给予AmBank（马）的基础信用评级则为「baa3」。

穆迪的报告指出：「若单独评比，大马银行的信贷情况比兴业银行来得逊色。」

这是因为大马银行的国內存款市佔率远低于兴业银行，而其活期帐户与储蓄帐户存款（CASA）佔总存款的比例，也比兴业银行来得小。

穆迪相信，两者合併后的信贷情况，將更接近原本的兴业银行，而这意味大马银行得到更多的好处。

此外，兴业银行和大马银行合併后，两者都將受惠于扩大后的分行与客户网络。

不过，对于兴业银行而言，受惠程度较小，因为要整合两者的组织结构並不容易。此前，兴业银行曾併购及整合侨丰投资银行（OSK），也面对艰鉅的挑战。

合併后的银行必须在短期內就投入巨额的整合和重组开销，但所期待的提升营收和降低成本的互补效应，却往往在多年后才开始浮现。

巩固兴业业务规模

穆迪补充，兴业银行和大马银行合併后，可巩固兴业银行的业务规模，让该银行可染指大马银行市佔率较高的產品，如高收益率的汽车贷款、投行业务和杂险。

儘管如此，两者合併后，仍未必可迅速挑战三甲位置银行的地位，即马银行（MAYBANK，1155，主板金融股）、联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）和大眾银行（PBBANK，1295，主板金融股）。

穆迪估计，两者合併后的资產规模高达3680亿令吉，相等于兴业银行现有资產的1.6倍，以及大马银行资產的2.7倍，分行网络也可扩大至接近马银行的规模。