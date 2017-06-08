评论: 郑庭河

说实在的，並非人人都会觉得宗教必定是引入向善，或至少无害、无污染之物。是以，才会有某些人对宗教事物尤其敏感，乃至厌恶。如说某些人就强烈认为某些宗教事物不可出现在其居所附近，甚至不惜动用政治影响力来推行带歧视性的社区规划和管理政策。

也有某些人总是患有「被改教」的恐惧症，动輒指控別人企图改变其信仰，甚至不惜动用几乎所有政治管道，包括法律法规、行政机关、学校教育、媒体，甚至街头暴力等来杜绝「被改教」的可能性。殊不知，如此恐惧症，以及相应的各种预防、惩戒，乃至恐嚇手段，在他人眼中，只会更折损和贬低了被其认为绝对正確、正当、正义的宗教。

民有自由信仰权利

讽刺的是：患有最严重的宗教恐惧症者，往往最爱批评和指控他人对其所信仰的宗教怀有恐惧症。其人经常对民间一些偶尔表露的「宗教恐惧言行」大加渲染和猛烈批判，但对国家建制里的「宗教恐惧建构」却往往视而不见，甚至还大表赞同、大力支持。

更令人气馁的是——若要杜绝宗教恐惧症，最佳的办法是通过宗教教育和交流，让人们在平等、开放、理性的氛围下相互认知、瞭解和体验各种宗教。惟偏偏宗教恐惧症者最怕如此氛围，总是抗拒任何「被挑战」或「被侵犯」的情况，以致视平等、开放、理性的宗教对话和研究为禁忌。

其中最极端者，甚至连非其所信仰之宗教的任何宗教讯息都不许公开传播，一心要垄断宗教传播的公共空间。

质言之，凡足够理性和客观者，应都明白现代人有自由信仰宗教的权利，而如此权利正是教界所必须认可、认同，乃至落力支持的。不管宗教组织或信徒多么坚持某宗教的「正確」，但唯有让人们能自由认知和选择它，它的「正確性」才能建立。而不是千方百计地排除了人们的选择机会后，才来鼓吹其「美好」、「崇高」、「绝对」。

遗憾的是：坊间虽有人肯努力促进人们对特定宗教思想、文化（包括禁忌、风俗、文物）、义理等的认知，但却没人敢推动宗教间的平等对话和自由取捨。相对而言，前者虽不是无意义，但后者恐怕更是这社会所急需的，只是惧于权势，没人敢去做而已。

毕竟，在一个如此封闭兼半专制的社会当中，宗教往往更是政治的婢女，当权者是绝对不会让老百姓享有足以令其无法垄断、操控他们的集体思想和意志之自由的。