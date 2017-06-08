评论: 刘华才

一年一度的穆斯林斋戒月开始了。穆斯林须在伊斯兰历9月进行为期30天斋戒。穆斯林在清晨日出开始不能饮食、不能抽烟，也严禁寻欢作乐，直到日落后方可开斋。

穆斯林相信，让斋戒者知道飢饿及飢渴的滋味后，在开斋时便能感受到处于贫穷阶层人士在飢饿中挣扎的心情，並可体会经常挨饿的穷人能吃顿饱饭的快乐心情，而体验了穷人飢饿之苦后，萌发惻隱之心，以资济贫、行善。

但是，玻璃市州宗教局却规定在斋戒月期间，所有穆斯林商贩禁止在下午2时前售卖食物给穆斯林，违例者可被罚不超过3000令吉、监禁不超过2年或两者兼施。

据报导，该州宗教局局长哈兹曼日前发通告说，该局执法人员將与警方、卫生局及市议会联手，在斋戒月期间展开突击检查，一旦有人违法，將以1991年玻璃市伊斯兰刑事第25（1）（B）条文对付犯法者。若商贩首次被捕后依然重犯，將被罚款不超过5000令吉、监禁不超过3年或两者兼施。

对付商贩不公平

对此事，我认为如此严厉的措施对付商贩有欠公平。熟食商贩本来就是靠出售熟食谋生，有客人上门光顾，他们就出售食物给顾客是天公地道，而且並没有违反斋戒的条例，宗教局没有理由对付出售熟食给穆斯林的商贩。

根椐我的瞭解，穆斯林在斋戒月期间禁止进食、饮水及抽烟，可是並没有被禁止购买熟食，更何况如果穆斯林破戒，在斋戒期间进食，那也是有关穆斯林违法，与出售熟食的商贩没有任何关係，因此宗教局的这项举措对商贩是不公平的。

玻州宗教局要对付没有守斋戒的穆斯林是职责所在，但是不应该连累无辜的熟食商贩。我要强调的是，斋戒月的最大意义，就是让穆斯林通过禁食来体会贫穷人民的饥不裹腹的痛苦，因此在神圣的斋戒月里多多协助贫穷穆斯林，应该成为宗教局的优先工作。

对熟食商贩措施还在延烧，如今又传出，玻璃市伊斯兰裁决理事会通过裁决，穆斯林不允出席或参与任何与非伊斯兰有关的宗教庆典活动，否则被视为违反伊斯兰教条。这样的裁决令我感到惊讶，也觉得这是没有必要和考虑欠妥的。

我认为，这样的裁决將造成不必要的宗教隔阂、分化社会，同时也將对国家团结与宗教和谐带来反效果。宗教隔阂对我国的多元社会而言非常不切实际和危险，可能会引起不同宗教群体不必要的猜疑、不信任和误解。

我们都知道，我国的主要宗教庆典是让国民联繫的特別场合，也是促进关係和增进相互瞭解的机会，因此玻璃市州的这项裁决，可能会导致穆斯林领袖陷入困境，因为他们无法如过去般，参与官方的宗教庆典，与其他社群共同欢庆。这不只违反了政府所提倡的一个马来西亚理念，也不符我们一直秉持的中庸和包容精神。

我要强调的是，出席其他宗教庆典並不会影响穆斯林的信仰。相反的，伊斯兰一直强调宗教宽容，这对多元宗教社会而言是非常重要的。世界上所有宗教都具有普遍的基本共同价值观和教义，所有重大节日智慧和善意讯息都应该受到国民的欢迎和领会。

我们尊重伊斯兰作为联邦宗教，以及玻璃市伊斯兰裁决理事会在此事上的权力，但也希望在秉持和促进我国自由与中庸的伊斯兰下，玻州当局能重新考虑该裁决。特別在斋戒月期间，更要体现出更多穆斯林的基本价值观，如对穷人的同情、慈善、坚定的信念和耐心。

全民不分彼此，尊重及尊敬各个宗教、各个族群，才能强化互动关係，也让穆斯林领袖走入群眾，打成一片，呈现我国仅有的多元特色。