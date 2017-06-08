（布城8日讯） 首相拿督斯里纳吉表示，到了2020年，大马的城市化將会突破77%，而到了2040年將会进一步提升到85%。

纳吉表示，在这个情况底下，这会对基本设施、服务、食物的需求造成压力。

「其影响就是，到了2020年住在乡区的人会减少至23%，到了2040年则会降至只有15%住在乡区。」

纳吉指出，需要加强乡区的经济，吸引更高额的投资，以便可以让城市和乡区有平衡的经济活动。

纳吉为第三国家城市发展结构计划、第二国家城市发展政策和国家郊区发展结构计划主持推介时如是指出。

纳吉表示，会將这3个计划视为国家发展计划，对我国也非常重要。

「这能成为各机构发展的主要参考点，也是达成有素质发展的工具。」

他补充，这计划也能提升生活水平，以及为低收入群（B40）和中等收入群（M40）提供有水准的可负担房屋，確保他们在享受国家发展的当儿不会遭到边缘化。

明年主办城市论坛

纳吉也透露，到了2040年大马会出现人口老化的现象，60岁以上的年长人口会增加到接近20%，2015年的时候，大马人口中60岁以上的人只佔了9.24%。

「如此一来，他们对医疗服务、便於年长人士的服务都有要求，希望他们不会被边缘，以及有机会舒適的进行日常生活。」

纳吉也宣佈，大马在2018年2月將会主办第9届世界城市论坛，这是继中国之后，第二个主办这个论坛的亚洲国家。

「选吉隆坡为主办的城市，是世界对大马和吉隆坡的认同。」