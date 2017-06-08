（吉隆坡8日讯）由于国家银行推出的境內外匯市场深化措施，可降低令吉货幣风险，以及在大马经济转好的扶助下，国家银行金融市场委员会成员拿督李国坤表示，令吉匯率有望再上涨4%，写下8个月新高水平。

李国坤也是联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）董事，他在接受《彭博社》访问时指出，令吉兑美元匯率可能会在下半年走强至4.10令吉。

截至今天下午5时，令吉兑美元报4.2682令吉。

经济基本面改善

李国坤说，「若对比区域货幣，以及同是原產品生產国的货幣，令吉兑美元的合理价应介于3.80令吉至4令吉。」

李国坤曾准確地预测，令吉匯率在今年1月份从19年新低水平反弹。

李氏指出，大马宏观经济基本面已大幅改善，尤其是国內生產总值（GDP）和出口数据。加上，岸外令吉短期投机活动明显减少，促使会造成令吉下跌的潜在隱忧得以消除。

国行金融市场委员会成员李国坤

大马首季经济按年成长5.6%，是2年以来成长最快的季度，而4月份出口也按年劲扬20.6%。

国行去年11月为了抑制无本金交割远期交易（NDF）活动，推出一系列深化外匯措施，致使外资流出大马，但隨著国行放宽货幣对冲条例，李国坤唱好大马资產的投资情绪。

比起一些分析员预料令吉兑美元匯率会在今年杪跌至4.35令吉，李氏的看法相对乐观。

令吉兑美元是在去年10月触及4.10令吉，目前则在4.264令吉左右游走。5月份，外资在大马债市的投资额连续2个月增长，以及令吉匯率年初至今扬升5%，都显示市场信心好转。

李国坤补充，以令吉结算的企业债券销售今年增加45%，以及大马信用违约互换价格少于100个基点，皆显示令吉匯率风险下滑。

国行策略奏效

「自国行出手抑制NDF活动，外资持有的短期有息资產（short-dated interest-bearing assets）减少500亿令吉。」

他进一步指出，国行去年12月要求出口商只能保留25%的外匯收入，亦支撑令吉匯率。

为了提振市场信心，国行在4月份宣布，把基金经理可进行货幣匯率对冲佔所管理资產（AUM）的比例从25%，提高至100%。李国坤表示，国行同时也允许本地投资者卖空政府债券，进而改善市场流动性。

李国坤对令吉的看法，与其他市场人士包括纽伯格伯集团（Neuberger Berman Group）一致。

纽伯格伯集团曾在4月份表示，令吉接下来將成为表现最佳的区域货幣；同时，摩根大通也在本月的分析报告中表示，看好令吉获得市场青睞。

不过，李国坤提醒道，朝鲜及中东的地缘政治波动，可能拖累令吉匯率走势；同时，原產品价格下滑，也会衝击大马经济表现。至于美联储升息潜在风险，则已反映在市场上。