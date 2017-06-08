（亚庇八日讯）沙巴人民复兴党亚庇区青年团宣传秘书严伟诚重申，该党副主席王鸿俊日前发表的「沙巴教师空缺优先录用沙巴教师人员」言论，出发点在维护沙巴汉教师权益，而并非如同行动党冯晋哲所引述般，将捍卫沙巴人民及教育权益极端化。

他遗憾当一个道地本土政党全力维护沙巴人民以及教育的权益，却被无法真心全力为沙巴人民捍卫利益的非本土全国政党攻击，与其攻击敢于言行维护沙巴权益的民兴党领袖，为何却不敢质疑执政党的政策偏差？

他披露，他时常参与里卡士州议员王鸿研讨有关争取沙巴权益多事项，其中包括教育发展优先给沙巴人民的政策，因此对于王鸿俊在师资分配提倡优先给予沙巴教师内容非常清楚，同时也考量了本地师资空缺倘若采用西马教师填补制度，将抹杀有意执教但却无法拥有教育本州学生的机会。

严氏指出，沙巴教师理应优先填补州内的教师空缺，同时增设师训学院培训本地老师，尤其是华文老师，以供给州内学校填补教师空缺，而不是一边大量东调西马老师到沙占据教师空缺，一边逐步关闭师训学院，直接导致有意投身教职的沙巴人民机会被剥削。

他说：「其中，沙巴教师在享有的津贴福利方面，也与西马东调的老师有极大的偏差，沙巴的老师被调往他州执教房屋津贴每月400令吉，然而西马东调来沙的老师却享有每月730令吉（文凭持有者）至930令吉（学士）的房屋津贴。

严伟诚质疑执政党政府的偏差政策，在打压沙巴教师利益的同时，也不符合国家经济效益，即然无法给予沙巴老师公平同等的福利待遇，且14000名西马东调来沙的教师津贴每人每月高出330令吉至530令吉，那更应该在沙巴大力推行鼓励本州人担任教师培训政策，以符合国家经济效益及维护沙巴人民在教育方面的优先权解决州内的师资问题，而西马老师调回原本州属任教。

他强调，沙巴与西马文化有很大的文化差异，为了保留独特的沙巴和谐共处文化，州内的教育工作更是理所当然提供给沙巴人民优先，以便能够在不受西马极端文化荼毒，把沙巴特色文化通过教育完整教导给下一代，免得沙巴美丽的和谐文化及包容精神被摧毁。

「因此，行动党不应该把西马教师东调沙巴填补师资空缺的偏差政策合理化，同时也切勿为了西马政党的政治议程摧毁剥夺沙巴人的权益。」

严伟诚对于行动党冯晋哲刻意把教育课题极端化的苦衷表示理解，毕竟冯父是西马加影人，冯晋哲在西马长大所以对于有关课题有过敏反应，再加上身在以西马议程为主的行动党，根本无法真诚为沙巴人民权益作为思考起点，这从他对于为沙巴教育权益争取视为极端充分证明。

「我请冯氏不要阻止沙巴汉的领袖为沙巴人争取权益，尤其是老师们的工作。」

他也解释说，把西马教师调返原本州属是需要采取接替制，而不是一夕之间完成的，在实行有利于沙巴教育制度的过程必须在不影响州内学校运作的情况下完成，这是众所周知的常识。

此外，对于国阵朋党和马华邱庆洲的言论，严氏认为这充分表示国阵无法为沙巴人民带来公平的政策，事实证明当面对着沙巴权益逐步被剥夺，师训学院一间间面临被关闭的命运，国阵朋党代表只会扮演反对声音的「灭声筒」，为了私利漠视州人应有的权益。

最后，严氏呼吁沙巴全民支持王鸿俊这维护沙巴教师发展的政策，让未来沙巴的教育前景更大的提升，沙巴子民可以在老师教育职务领域获得更多发展机会空间。