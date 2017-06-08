（本报亚庇八日讯）即使做垄断市场的生意，也必须收取合理的收费，里卡士州议员王鸿俊指法庭判决一间渡轮公司，必须将索价过高的数额，还回给罗厘公司的裁决感到高兴。

也是沙巴民兴党副主席的他表示，法庭的是项判决，可说是标志性案件，日后即使是垄断市场的独门生意，商家也必须收取合理的价格。

据悉，一批罗厘司机约于5年前，因不满经营独门生意的一间渡轮公司收取过高收费，决定向该公司采取法律行动，罗厘公司在高庭胜诉后，上诉庭维持原判。

他说：「这宗案件在马来西亚可说是很重要的，所有做独门生意的商家，有责任服务大众及收取合理的收费，商家不能随心所欲的收费，服务对象也不能做出选择性。」

法庭判决该间渡轮公司必须将索取过高的价格还回给罗厘业者，数额逾百万令吉。

他向负责这项案件的该党法律顾问吴佩霓律师表示恭贺。

大约五年前，一批罗厘业者向王鸿俊投诉，指做独门生意的渡轮公司，向他们收取不合理收费，王氏把问题向基本设施部反映，百林指示渡轮公司必须按照该部门所定的价格收费，渡轮公司下调该收费一个月后又到回原价，同时该公司也不再为持续提出抗议的罗厘业者提供服务。

基设部较后发出更多执照给另两家渡轮公司。

该批罗厘业者在无选择之下决定起诉有关渡轮公司。