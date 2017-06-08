（本报纳闽八日讯）GrabCar服务已经登陆纳闽岛！

2016年8月份，内阁议决合法化Uber以及GrabCar，也表示今天登陆纳闽的GrabCar服务，是在陆路公共交通委员会授权之下发给已登记驾驶者的「司机卡」。

有关当局也被要求定制一套管制Uber及GrabCar服务的机制。同时，政府亦将为德士业者进行转型计划，提升服务素质。

根据本报记者了解，使用GrabCar者必须先在智能手机下载应用程序，新用户即可获得免费使用有关GrabCar服务。使用GrabCar服务的每次行程，最低收费为3令吉。

有关程序也显示，每一趟GrabCar行程都已经在Great American Insurance Company之下获得投保。

本报记者专访了其中一位GrabCar司机杨光明，他表示成为GrabCar司机之前，是在本岛某家油气公司担任材料协调员。

他表示，由于之前的工作合约已经约满，因此便投身成为其中一位GrabCar司机；尤其现在全球都面临经济低迷的世道，更加需要多一份收入来维持生活。

今年33岁的他是于今年5月开始投入这一行业，并表示目前所遇到的乘客都非常和谐，并没有遇到故意刁难司机的状况。

「我也非常鼓励其他朋友或岛民，加入成为GrabCar一份子，毕竟这是一份正当职业，而且时间也算很自由。我相信只要勤劳努力，在这行业绝对可以拥有一个非常可观的收入。」

另外，已经乘坐好几程免费GrabCar服务的雅娜表示，从其工作地点渡轮码头前往UTC，在手机应用程序上虽然注明3令吉，但目前仍在优惠阶段的GrabCar却是零收费；当她在程序上确定目的地之后，等候时间不超过5分钟。

「我和朋友都是以尝试的心态乘坐GrabCar，但是却非常意外的，我们乘坐了好几趟免费的GrabCar。他们的车子崭新，空调以及车内的幽幽香气，让我们觉得非常舒适。不同种族的司机也非常友善，当中也有一些很文静的司机，但我们都不感到害怕。」

雅娜表示，抵达目的地之后，GrabCar皆要求乘客为他们所提供的服务打分，5星为最满意，她也愿意给司机最佳的肯定。

「GrabCar不单帮我们节省很多等候或是走路的时间，同时也让我们省去乘坐德士的高收费。我们非常鼓励乘客选择乘坐合法的GrabCar，总比乘坐霸王车来得安全、舒适以及节省。」