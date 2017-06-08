（本报亚庇八日讯）亚庇市长拿督杨文海重申，亚庇市政厅并没有签发任何在公园里出租脚车的准证。

他说，里卡士海滨公园置放出租脚车是不合法的，并忠告出租脚车公司，必须马上将里卡士海滨公园内的出租脚车搬走。

拿督杨文海是于今午针对里卡士海滨公园，突然出现大批出租脚车一事，接受本报的访问时，如此指出。

他说，亚庇市政厅并没有批准任何出租脚车公司，在里卡士海滨公园置放出租脚车，所以在里卡士海滨公园置放出租脚车，是不合法的。

发生意外谁负责?

「如果骑脚车者不遵守纪律，骑到沙滩上，那该由谁来阻止？沙滩上有人野餐休闲、如果脚车撞到人或撞到树，又由谁来负责？」

他说，所以亚庇市政厅非常谨慎。

拿督杨文海重申，亚庇市政厅目前亦已经在大厦前，置放30辆脚车，免费提供予市民使用，市民可到市政厅大厦的柜台，填写表格及缴付按柜金，便可使用有关的脚车。

市民使用脚车后，需在廿四小时之内送回亚庇市政厅。

市政厅免费脚车有投保

他说，市政厅所提供的免费脚车服务，是有购买双重保险的，其中为脚车骑士投保、其二为路上的行人投保，若脚车发生任何事故的话，骑士及行人都有受保。

拿督杨文海继说，公园内有许多休闲的人群，如果有人在公园里被脚车撞倒而起诉亚庇市政厅，亚庇市政厅必须负起责任。

「我们的保险范围尚包括兵南邦的东贡岸，我不知道私人脚车出租公司是否有投保，受保的范围是否有那么的广泛。」

他说，如果出租脚车公司进入亚庇市政厅所管辖的公园，而市政厅又没有批准的话，有人在公园里被脚车撞倒，被撞者肯定不能向保险公司索偿。

海滨公园是政府产业

拿督杨文海重申，有关出租脚车公司所置放脚车的地点（里卡士海滨公园）是政府的产业，市政厅有权进入、出租脚车公司没有权力进入置放出租脚车。

「我事先已经告诉他们，我将不会允准你那样做（置放出租脚车），若你一意孤行，那么你将必须承担任何的后果、租用脚车者，亦必须自行承担任何的后果！」

拿督杨文海表示希望有关出租脚车公司将会听从其忠告。

「我已经忠告他们，在未获得我的批准之前，不得在公园内进行出租脚车活动，如果有任何不幸的事件发生，将会严重的打击本地的旅游业！」

他以今年农历新年发生的环滩岛沉船事件为例，不幸事件的发生后，对各方都造成严重的后果。

拿督杨文海忠告有关出租脚车公司，必须将里卡士海滨公园内的脚车搬走。

在回答记者的问题时，他表示不知道有关公司是那一家公司，因为较早时有数家出租脚车的公司前往市政厅寻求批准。

「当我说不时，你就不能在没有市政厅的批准之下，在里卡士海滨公园里进行出租脚车的活动！」

他重申，到目前为止本身并没有签发任何在公园里出租脚车的准证。