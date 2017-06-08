（本报亚庇八日讯）日前默迪卡商业中心被爆窃的佳美古玩珍品中心东主曹国光今日透露，遭窃的古董艺品价值高达36万令吉，相信窃贼是「识货人」。

曹国光表示，他在默迪卡商业中心二楼的古玩店已营业了23年，首次发生入窃案。

他说，经过一天的整理后，发现遭窃走的物件多达71件，但真正的数目难以计算，如一本纸钞收集本里当中就有不少旧纸钞，还有上千枚硬币被盗，损失可说非常惨重，估计有36万令吉。

他披露，其不翼而飞的珍品包括20多个名表、10多支陀表、3支金笔、2个金戒指、一个非常罕有，价值不少过1万令吉日本龙元明治12年、价值不少过1万令吉的英殖民地错版银元、北婆半分及1分的旧硬币。

「此外，还有20多个泰国佛牌、一个价值3千美金的土耳其金币、价值不少过4千马币的北婆英殖民地半分硬币1886年全新版及1968/1969五毛钱错体硬币等，都被偷得一干二净。」

曹氏指出，由于干案的窃贼专挑店内价值高及体积小，易于携带的古玩，他相信对方是懂得鉴赏古玩的「识货人」。

他希望警方能尽早破案，倘若有任何人发现可疑古玩，亦可联络他本人：016-8803918。

佳美古玩珍品中心是日前被发现遭人强行撬门行窃，曹国光前日十一时如常到店前准备开门营业时，惊见店门铁闸的锁头已遭剪，店里一片凌乱，惊觉古玩店遭盗贼潜入，据情向警方报案，甘拜园警察总部派出科学鉴定组赶到现场调查。

该古玩店收藏了许多来自各地的陶瓷、铜、玉等古玩、更收藏许多名贵的古董手表、各国的旧钞及硬币等等。