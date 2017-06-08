（本报美里8日讯）城市转型中心大门外所帖有关斋戒月工作时间表的帖子，因缩短服务时间及柜台服务缴费时间注明得不够明显，引起民众不便并造成混乱。

据一名《诗华日报》读者今日向本报记者投诉时表示，她是一名上班族，所以工作时间受到限制不能够说走就走，中午时间也只能够用来午餐后歇息会儿，然后又继续开工。

前台服务员不友善

她透露，一般她都会在放工后才花时间去处理自己的事务，昨日5时45分她抵达闹市的城市转型中心要缴费，当时见中心大门依然还开着，帖子注明斋戒月期间营业至傍晚6时30分。

所以，她与他人一样走进中心到自己想缴费的部门，孰知，她看见柜台处还有员工，但却被前台服务员不太友善的阻止并表示已经关门营业，通告已经有给大众指示，并把帖子让她看。

她愤怒的说道，尽管如此，中心大门口的帖子就不该写营业到傍晚6时30分才关闭，必须写清楚以免误导其他人造成混乱，需注明中心内缴费部门有的在傍晚5时或5时30分就关门。

她说，她前往的部门大门也有帖子但不够明显，有谁会特别注意或帖在玻璃处的告示，如果很明显的告示如字体写得比较大、颜色鲜艳，很明显摆在大门口前，或许人家还会去注意看。

付款柜台5点半关闭

今午本报记者特地前往城市转型中心查探，发现中心大门的帖子的确写到，因为斋戒月的关系，所以该中心从5月26日开始至6月24日会在傍晚6时30分提早关门。

城市转型中心有好多个部门其中包括一马诊所、陆路交通局、北砂水务局有限公司、能源公司、泊车系统有限公司、市政局门牌税等，记者查看也查问了好几个部门，他们的大门处都有贴告示通知客户，付款柜台会在傍晚5时或5时30分关闭收费。

该中心的一马诊所在斋戒月期间是从早上8时至下午5时，陆路交通局是从早上8时30分到下午5时，除了星期五是在早上8时30分至11时30分，然后午休到2时15分后又开始营业到下午5时，市政局收费柜台则在早上8时到下午5时30分付款柜台就关闭。

至于中心大门写会到6时30分才关门，原因是付款柜台关闭后，剩下的时间就是他们自己内部人在柜台处结帐，所以与民众无关，这方面或许会造成他人的混乱，希望有关当局可以关注。