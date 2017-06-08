（汶莱斯市8日讯）目前WannaCry绑架病毒已入侵全球150个国家，尽管汶莱仍是WannaCry病毒白区，但是为了提醒及提高民众对有关病毒的防范，汶莱手机电讯公司近日通过短讯呼吁民众小心防范，并提供援助。

汶莱首屈一指的DST电讯公司，日前已传短讯给所有电话用户，呼吁用户若遭有关病毒影响，受促拨2458001热线要求援助。

WannaCry，也称Wanna Decryptor是一种利用NSA的“永恒之蓝”（EternalBlue）漏洞利用程式透过网际网路对全球执行Microsoft Windows作业系统的电脑进行攻击的加密型勒索软体兼蠕虫病毒（Encrypting Ransomware Worm）。

该病毒利用AES-128和RSA演算法恶意加密用户档案以勒索比特币，使用Tor进行通讯，为WanaCrypt0r 1.0的变种。

2017年5月，此程式大规模感染包括西班牙电信在内的许多西班牙公司、英国国民保健署、联邦快递和德国铁路股份公司。

据报导，目前至少有150个国家的其他目标在同一时间遭到WanaCrypt0r 2.0的攻击。

俄罗斯联邦内务部、俄罗斯联邦紧急情况部和俄罗斯电信公司MegaFon共有超过1000台电脑受到感染。

不久前中国教育网相连的中国大陆高校也出现大规模的感染，感染甚至波及到了公安机关使用的内网，中国国家互联网应急中心亦发布通报。

WannaCry被认为利用了美国国家安全局的“永恒之蓝”（EternalBlue）工具以攻击执行Microsoft Windows作业系统的电脑。

“永恒之蓝”传播的勒索病毒以ONION和WNCRY两个家族为主。

“永恒之蓝”利用了某些版本的微软伺服器讯息区块（SMB）协定中的数个漏洞，而当中最严重的漏洞是允许远端电脑执行程式码。

修复该漏洞的安全修补程式已经于此前的2017年3月14日发布，但并非所有电脑都进行了安装。