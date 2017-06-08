（本报诗巫8日讯）诗巫砂拉越人的砂拉越（S4S）将于7月22日举行722砂独立日大游行。

这也是该组织连续两年，举办类似的公民活动。活动将于当天早上7时到11时举行。

筹备会主席查劳阿纳阿占今早在工委会成员的陪同下，向新闻界发表这项谈话。

警方回函称不反对

他称，这项活动拟订在诗巫之窗举行，主办当局在向诗巫警方申请准证的时候，警方在5月22日的回信表示没有反对，但现在尚在等待诗巫市议会的批准。

他称，游行建议路线，是从诗巫之窗出发，再回到诗巫之窗解散，游行路线将包括美申律、邱炳农路、海唇街、机工街、中街、十字街、黄乃裳街、甘榜艾蒲路，回到诗巫之窗。

公布游行三大目标

查劳阿纳阿占披露，活动有三大目标，即是纪念已故砂州前首长阿迪南，将这一天宣布为砂州独立日公假、宣扬砂州传统文化及爱国升旗。

他称，该组织将阿迪南确定为“砂拉越独立之父”，因为有了阿迪南的宪报公布722 砂州独立日，我们才有这一天的公假，才有这一天的庆典。

“不久前，在西马发生一宗案件，有人穿着婆罗洲传统服装出席一项活动时，竟然被请离现场。我们所要宣扬的是，砂州没有这一面的歧视。”

“我们要向全体马来西亚人说明，砂州，各民族是随时可以穿着本身族群的传统服装出席活动，所以我们鼓励各族人民到时尽量穿传统服装，出席722纪念日。”

他称，当天也将会有升旗礼，宣誓爱国精神。

吁穿传统服装同行

另外，他也表示，在活动开始前，全体将会静默一分钟，向已故砂州首长阿迪南致敬。活动结束后，也将回到原点聚集后，再解散。

查劳阿纳阿占也呼吁各界人士踊跃出席，不论民族及背景，他们可以尽量穿着各族的传统服装出席，主办当局也备有应景T恤出售，每件35令吉。

“不过，我要强调一点，722活动，现场不允许任何政党标志出现。”

他表示，将于即日起，发信邀请各体团出席活动。

查劳阿纳阿占也表示，今年是该组织第二次举办722独立日活动，去年有500多人出席。