(本报诗巫8日讯) 对于砂航空公司的组建，肯雅兰全民党南兰区部认为，要从自主角度的需求看到砂航空公司的组建。

该党指出，航空自主权是一个国家自主的主要象微之一，任由外国航空公司在我们的上空自由飞翔，任由他们经营本土的航线，何来的自主权益?

该党称，“前不久首长提出要购买飞机，组建砂航空公司，我们深表支持，希望能真正造福砂百姓，而不是贵族航空公司。”

航空公司发佳节财

该党发文告指出，最近达雅同胞在欢庆丰收节，两间外地航空公司依然乘机打劫，从吉隆坡或柔佛到诗巫的单程票价竟高达马币1000多元，外地航空公司向劳苦的达雅同胞照杀不误，而交通部不闻不问，砂拉越本地许多部长，尤其是达雅族的精英，深怕得罪了国阵主人，害怕影响了官位，也噤若寒蝉。

该党指出，要解决此年复一年的机票天价问题，砂拉越只有成立自主的航空公司 ，并以实惠和友好服务为宗旨才是出路。

另外，砂拉越应该考虑成立载车载人的跨海渡轮公司，以让贫苦的阶层也能整家地回乡过年，并开放给私人公司经营，现在有约10万以上的达雅同胞在西马工作，加上其他民族相信不下15万， 这对渡轮公司来说是不小的市场。

肯雅兰全民党希望砂拉越政府尽快落实上述两项计划，以减少砂拉越人民的负担，也有利砂拉越的旅游业。