(本报古晋8日讯)政府即将在8月1日起向国内外游客征收旅游税的举措备受负面批评，不但对酒店业者带来额外开销，甚至对吸引游客访马根本毫无帮助！

据悉，在旅游税的落实下，凡是入住酒店或旅馆的国内外游客，必须每晚支付额外的旅游税予酒店业者。

根据最新消息指出，五星级酒店将征收每晚20令吉、四星级酒店每晚10令吉、三星级酒店每晚5令吉、二星级或以下及其他酒店及旅馆则征收每晚2令吉50仙。

必影响入住率

古晋河景酒店总经理郑友为受访时指出，联邦政府于8月1日起向国内外游客征收旅游税的举措，肯定会对酒店业及游客带来影响。

他表示，若以入住五星级酒店为例，房客就必须缴付额外的20令吉旅游税，意味着一间要价200令吉的客房就必须缴付220令吉（包括旅游税），造成游客额外的开销。

他称，部分游客在比较价格后，可能会为了节省开销而选择入住四星级酒店，这无疑对五星级酒店的入住率造成影响。

“与此同时，若8月1日开始征收旅游税，对酒店业者而言都太赶了。我们需要时间去升级系统，而且升级系统需要额外收费。”

他指出，旅游发展税的落实难免对吸引游客到访大马造成负面影响，特别是游客购物需缴付消费税之外，如今还必须缴付额外的旅游税。

他称，若政府落实征收旅游税，它们尽可效仿其他国家般，在游客出境时向他们征收旅游税。

他希望，政府豁免向国民征收旅游税，毕竟此举不会增加国民负担，同时有助提升国内旅游活动。

他认为，政府在落实旅游税的事宜上需从长计议，并与酒店业者互相协调及探讨解决方案，避免仓促落实引起负面影响或造成游客流失。

政策自相矛盾

另一方面，不愿具名的星级酒店经理刘氏也对旅游税的落实表达不认同看法，并认为说此举对促进我国旅游业毫无疑问是浇了一头冷水。

他声称，大马旅游政策相比许多邻国来得不够开放，如今又宣布将向国内外游客征收旅游税，如此的决策无疑是自相矛盾，对吸引游客到访大马带来负面影响。