（吉隆坡8日讯）一名中年妇女投资2万2500令吉，获得近一年回酬尝到甜头后，决定乘胜加码投资，接连2次再投下总计4万5000令吉的投资金额，岂料不仅未能每月固定获得回酬，连带投资母金也石沉大海，愤而报警！

退休妇女卓秀美（66岁）指出，她是在一次机缘巧合下，结识了某公司的创办人肖恩（译音，Sean），对方不断游说称投资总批发商后，產品可陈列在不同的美容店、健身中心和美髮中心售卖，而投资方每月可固定获取回酬，因此她于2014年3月19日决定参与投资。

卓秀美开始是先匯款给对方投资7500令吉，每月获400令吉回酬。同年4月28日再投资1万5000令吉，总计2万2500令吉，升级成为皇冠投资者，每月回酬可获1237令吉50仙。

「由于投资一开始每月固定都能获取回酬，加上对方利用宗教信仰让她对其加深信任，因此同年11月，我再连续两次加码投资，总计匯入4万5000令吉给对方，每月回酬升级至可领取3712令吉。」

「不料加码投资后，从2015年3月起，我却不再获得回酬。对方早前曾答应说一旦计划失利，会把所有母钱归还，但最终没兑现。」

她直言，从头到尾她本身未曾接触销售產品，也不曾到过美容店、健身中心和美髮中心视察，因为肖恩解释美容店等並不允许参观。她本身几次与肖恩见面和签约，都是在一间嘛嘛店进行。

涉及金额达80万

卓秀美今日在民政党全国公共服务与投诉部副主任刘博文的陪同下，在民政党总部服务中心召开新闻发佈会时，如是表示。

刘博文指出，卓秀美只是这项投资计划的其中一名受害者，其实还有一群妇女跟其遭遇一样，根据卓秀美向肖恩了解，所有人加起来总计涉及的投资金额高达80万令吉。

他说，隨著卓秀美的投资金额增加，使得她的回酬也从原本每月的400令吉增加至3712令吉，但加码投资后，卓秀美在2015年年头，就不再获得任何回酬。

「卓秀美总共投资了6万7500令吉，尚有5万6000令吉石沉大海。我们打算约肖恩出来面谈，希望他可以给予交待。」