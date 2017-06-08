（新山8日讯）大马皇家关税局网站撤下呼吁住宿旅游业者从7月1日起需向当局註册旅游税（Tourism Tax）通告，柔佛州旅游、商贸与消费人事务委员会主席拿督郑修强表示，旅游税是否落实及何时落实一事，需等待旅游部进一步的通知。

「无论如何，我希望当局能善用这笔税收收入，回馈给旅游业者，让业者能感受到这项税收对旅游业带来的好处。」

大马皇家关税局本月6日宣佈，我国將在8月1日开始落实2017年旅游发展税，酒店须向住宿者征收每晚2令吉50仙至20令吉不等的旅游税。配合8月起落实的新税务，所有住宿场所业者皆需在7月1日起至7月30日前进行登记。

大马皇家关税局消费税主任阿末玛赫昨日受询时证实，有关通告已暂时撤下，並解释旅游税的实施目前是未知状况。

郑修强今日受邀到超级集团有限公司位于百万镇工业区的咖啡文化体验馆主持开幕后，接受媒体询问时，如是指出。出席者包括超级集团（Super Group）执行董事林锦发及马来西亚入境旅游协会主席尤再迪等。

业者持观望態度

郑修强说，他相信旅游税的落实並不会对本地酒店业者带来太大的衝击，因本地的酒店价格相比东南亚其他国家诸如泰国、印尼及新加坡是住宿费较廉宜。

他希望，隨著这项税收制度落实后，除了有助于提升我国旅游设施之余，也能真正协助本地旅游业者，包括提供多项奖掖及补贴，让旅游业者能感受到此举真正让旅游业获益。

较早前，尤再迪表示，对于旅游税是否落实，业者目前还持观望態度，因还未获得旅游与文化部的最新指示。

针对旅游业者是否担心受到旅游税衝击而影响到访我国游客数目，他直言，谁也不希望被征收税务，然而，现实是全球多个国家都要推广自己的国家，这是一个竞爭激烈的时代。

他坦言，若要在国外推广本地旅游產品，开销是昂贵的。试问，政府要如何资助业者？他说，唯有通过税收，希望当局能善用这些税收，提升本地旅游业的同时，也让业者受惠。