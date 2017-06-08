（昔加末8日讯）昔加末市区一间酒楼一个月两次遇窃，东主基于前车之鑑，没有把现金存放在店內，酒楼也没有存放鲍鱼、燕窝及香烟等物品，疑是窃匪未能得手而恼羞成怒，砸坏桌椅器具泄愤，玻璃门也遭砸碎。

这起事故是昨日凌晨3时许，发生昔市布奈路的德兴酒楼。该酒楼曾于5月10日卫塞节被匪徒爆窃，偷走一批名贵食材，包括鲍鱼、燕窝及啤酒，损失约2万令吉。

不到一个月，该酒楼遭窃匪砸碎玻璃门闯入捣乱，但窃匪在分文未无取下，逃之夭夭，行径令人匪解。

该酒楼老板娘黄琇俸（约50岁）昨日已针对此事，向警方投报，真正起因，有待警方深入调查。

黄琇俸受访时透露，她是昨日凌晨接到酒楼对面居民的通知，才惊知酒楼又出事。

「我们凌晨3时50分赶到现场，看到酒楼的大门及旁门的玻璃碎了，另有数片玻璃窗也碎了，里面的桌椅东倒西歪，现场一片狼藉。」

来不及装电眼

她说，经过点算，並没有名贵物品损失，因为经过上次的教训，已不敢把现金存放在店內，连鲍鱼、燕窝及香烟也不敢摆放在柜檯，惟柜檯的一台收银机却被歹徒砸坏了。

她自认没得罪人，也没欠债，但不排除歹徒是因为偷不到现金，砸坏桌椅器具泄愤。

询及酒楼是否有闭路电视，黄琇俸说，还没来得及安装，已发生此事，也不知道窃匪人数及使用的干案工具。

「经过此事，我们会马上安装闭路电器，全天候监视酒楼的情况。」

黄琇俸反映，当地治安非常糟糕，该酒楼被破坏的前一天，曾有小偷企图撬其后门爆窃，但不成功。

「因为没有任何损失而没报警，没想到相隔一天，酒楼就被大肆破坏了。」

她说，酒楼这次虽然没有金钱和名贵食材被偷，可是歹徒把5片大玻璃砸碎，导致她必须花费4万令吉来重新安装大玻璃，使这次的损失比上次爆窃案的损失来得高。