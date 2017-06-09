中国公司名称多奇葩，接续「洪荒之力」、「赚他一个亿」后，再次出现史诗39字名称！

陕西省宝鸡市5月22日出现一间公司申请注册，但公司名称却长达39字让人傻眼，而且当局政府还批准注册，原因是法条没有明订「字数限制」。

消息传出后引起网友讨论，许多人都笑说：「一口气念不完啦！」

根据澎湃新闻报导，从中国国家企业信用信息公示系统可以看见，这间奇葩的公司全名总共39字元，名称是「宝鸡有一群怀揣着梦想的少年相信在牛大叔的带领下会创造生命的奇迹网络科技有限公司」，其中有一名股东牛晓路预计就是名称内的「牛大叔」。

对于这间长达39个字的公司名称，宝鸡市工商局人员表示，此公司是在宝鸡市渭滨区登记注册，名字虽然奇怪但没有违反「企业名称登记管理规定」，强调只要名称符合规定，没有「反动、淫秽、对人性侮辱」等内容，规定没有字数限制，只是奇怪的话确实没有违规。

这间公司注册资本额100万元人民币，法定代表人党永锋与自然人股东牛晓路出资各占一半，公司业务经营范围则包括电子商务、电脑软硬体研发、安装与维护及系统服务、还有工艺品、日用品、土特产品、农副产品的批发、零售等。

此外，电视节目《鲁豫大咖一日行》2016年8月的一期节目中，中国首富王健林当嘉宾时提到了「先挣它一个亿」的小目标，这个名词瞬间引起网友疯传模仿，没想到在一周之后，深圳市就有一家公司用「赚他一个亿实业有限公司」注册成功，让网友纷纷傻眼。