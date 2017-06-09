一名6个月大的男婴不小心吞下姐姐的一根头发，头发居然在他嘴里打了个结，死死绑住了喉咙处的「悬雍垂」（俗称吊钟）。

急诊医生忙得满身大汗，都没法直接用钩子把这根头发丝勾出来，最后只好安排全麻醉手术，把头发丝绑死的小小部分切除。

上述发生于中国广州，根据当地媒体《广州日报》报导，这名男婴5日中午正在父母的床上玩耍，妈妈刘小姐上个厕所回来，发现他嘴边露出一小截头发，因为担心头发缠到牙齿，刘小姐先轻轻用手拉了一下，发现拉不动。刘小姐说，孩子的神情没有异样，但在她扯动头发时会表现得抗拒，她打开孩子的嘴巴，却看不到头发的另一端究竟在哪里。

刘小姐带着孩子到家附近的社区卫生服务中心，医生检查后才得知是喉咙处的悬雍垂被头发丝死死缠住了，再到番禺区中心医院，医生尝试了好多次，也没能把头发取出来。不得已，刘小姐又带着孩子赶到了广州市妇女儿童医疗中心。

「本来没想手术。」耳鼻喉科副主任医师陈彦球指出，急诊医生试完镊子试钩子，工具换了好几种，想把死结勾出来，但都没有成功。

他解释，虽然悬雍垂被绑住的部分只有小米大小，但因为结打得太死，头发丝紧紧勒进「吊钟」，孩子年纪小不懂配合，左右扭动，又担心硬扯扯断头发丝或扯伤悬雍垂导致出血，更难处理，几个医生忙得一身大汗。

医生只好安排孩子住院，隔天上午进行了全麻醉手术，把头发丝绑死的小小部分切除，大约只有小米大小，切下来的部分只是悬雍垂上的黏膜。

从医生提供的图片看，这根肇事的头发大约有两根医用棉花棒的长度。「我看过不少头发丝缠住小孩子手指、脚趾的例子，所以平时一直也很小心，注意清理床上的头发、线头。」刘小姐说，是5岁女儿在床上玩耍后留下的长头发所导致，「可是我真的怎麽都想不明白，怎麽这麽巧头发就在喉咙里打了个结呢？」

陈彦球也表示，自己做了这麽多年手术，从未遇过类似的病例，「天下之大，无奇不有！这根头发丝绑的结，外科医生都很难打出来！