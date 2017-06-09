河北省廊坊市一名63岁杨姓妇人，4日在家中给宠物狗喂食时，没想到狗突然发狂，她一大半头皮被撕咬掉，导致脖子、腰部、手臂等多处严重受伤，被送往北京大学人民医院急救。

综合报导，病人家属称，妇人在4日中午11点多时，到院前的小房子给狗喂食时，发现狗又叫又跳，就大声的训斥了几句，没想到就突然被扑倒，右手顺势拿起地上的石头去挡，反被咬了一口，随即换左手去推，导致狗狗再次冲上来，头部就狠狠的被撕咬，最后被家人合力救下。

当天在场的医生指出，病人家属一抵达后，拼命大喊「大夫，大夫，快救救我妈」，等到病人送进来后，「发现妇人从头到脚全是血，头顶大块的头皮没有了，一部分头骨已经裸露在外，脖子、前胸、腰部到处是淤青和伤口，尤其是两只手臂，从上臂到手背几乎没有一块好的皮肤，被咬的多个地方还在渗血，因大量失血，病人已经没了力气喊疼，只能听到虚弱的呻吟声。」

看到杨女的惨况，医生第一时间先立即施行只写、包扎、注射狂犬疫苗、破伤风疫苗，同时启动大型创伤联合救治流程，还召集了急诊外科、神经外科、创伤骨科、整形外科、创伤中心等专家进行急诊现场紧急会诊，最后经过8小时的手术，才成功将杨女救下。

目前已经脱离生命危险，且恢复情况良好，被转移至普通病房治疗。