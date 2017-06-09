虽说男女有别，但这些不仅仅是生心灵、思维上的不同，就连寿命的长短也有差异。

过去几年世界各国也针对男女平均寿命与健康进行调查，即使随着医疗的进步拉长均寿，但却无法改变被贴着「强壮」标签的男性，寿命却比弱不禁风的女子来得短的事实。究竟是什么原因造就这个现象？《生命时报》的专家们有了答案。

1.没有长寿遗传优势

英国兰卡斯特大学曾有研究指出，从基因角度可解释男女寿命长短的差别。他们进行动物实验时，发现粒线体基因中存在着一些会损害雄性寿命的基因变异，经年累月就会拉开雄雌性间的寿命差距。丹麦哈维德夫医院的科学家也曾考察性别对中风后存活机率之影响，发现女性中风后的存活率比男性提高25%。

2.纾压管道少

要孝顺父母、教育子女，忙着拚事业赚钱养家，其实男人的压力真不小！医师指出，男人不像女人有先天的心理调节能力，随便唠叨、大哭就能纾压；再加上受到「男儿有泪不轻弹」的影响使男人背上沉重心理包袱，因而有害健康。心理谘询专家也建议，男人应该从功、利中解放，增添生活中的休闲娱乐，从女人身上学些感性与情趣。

3.缺少健康意识与自律能力

姜辉说，很多男人生病不愿就医，默默撑着；有数据也指出大多的女性希望保持年轻与美貌，因此会注重饮食、生活有规律。而男性则是狼吞虎咽、久坐不动、过度疲劳与熬夜都会让寿命减退。姜辉呼吁，男性别每天「坐着」，会增加生殖器感染机率。建议每坐40分钟，就起来活动活动。

4.意外受伤机率高

有研究发现，意外伤害是40～44岁男性的头号杀手！台湾中华医学会男科学分会主任委员王晓峰表示，男性大多从事高风险的工作，像是建筑、矿工等；此外，男性也比女性更容易发生车祸，这是因为雄性激素会使他们喜欢超速、酒驾或冒险飙车。

5.应酬多增加发病率

中国广西营养学会副理事长马力平指出，晚上摄取过量油腻食物更容易肥胖、高血压、高血脂等。北京协和医院临床营养科副主任于康则说，长期晚餐吃太饱，不运动就直接睡觉，容易诱发大肠癌。建议如有必要聚餐或应酬，可以选在中午，维持每周有一半时间在家吃饭。多摄取蔬果、少吃肥肉，以确保应酬时摄入食物的多样性。

6.不当喝酒很伤身

世界卫生组织曾统计，有60种疾病是因饮酒不健康所导致。中华医学会肝病学分会主任委员贾继东教授指出，短时间饮用大量酒精会导致「急性酒精中毒」，长期下来会诱发酒精性脂肪肝、肝炎甚至肝硬化。而最可怕的是，过量饮酒还会引起食道癌、胃癌等。专家建议饮酒适量，且喝酒前先吃点食物。

7.吸菸为诱发肺癌的罪魁祸首

姜辉说，有20～30%的男性爱抽菸，女性仅有3～5%。戒菸永远都不嫌晚，可以透过转移注意力、少聚餐或是扔掉菸具等方式努力。