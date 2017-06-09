美国联邦调查局（FBI）前局长科米今天在国会作证，指控美国总统和白宫说谎，特朗普有意以职务换取放弃通俄门调查，在水门案后近半世纪掀起美国政治海啸。

科米在联邦参议院情报委员会听证会上，详细回应两党议员连番询问有关特朗普与他的私下对话，以及前国家安全顾问弗林涉及与俄罗斯当局就介入美国选举的接触。

科米的回应掀起华府政治海啸，恐將危及特朗普政府执政前途。

科米直指，特朗普有意以联邦调查局（FBI）长职务，换取他的「忠诚」，「希望」他放手不再对弗林进行调查，並认为俄罗斯毫无疑问以各种手段介入与影响总统选举。

根据科米的说法，特朗普就任前后的言行．无视科米具司法身分，要求忠诚，意图將他「纳入」阵营，但科米坚守检调独立，无意配合，拒绝放下「通俄门」调查，最后惨遭革职。

科米形容，特朗普政府对他与联邦调查局的说法是「汙衊」，是「错误与谎言」。

依据科米的口头答询与书面证词，特朗普的行为与说法极度不適当，恐逾越法律界限，涉及总统滥权。

对国会议员来说，特朗普的作法跨过行政和司法界线，意图將联邦调查局纳入麾下。瞭解特朗普的人士指出，这就是典型的特朗普，特朗普的私人律师也是如此，过去在纽约，任何事都没有界线。

依据科米的答询，他担任FBI局长期间，仅与前总统奥巴马会晤3次，与特朗普高达9次的通话与单独会晤，极不寻常。

科米同时拋出更多问题，选举期间流传於媒体与国会议员间的「俄罗斯文件」再度浮上檯面，科米对此以涉及机密，不愿公开说明。

科米出席国会听证，不分党派两党议员齐聚同一阵线。他不时以「震惊」与「意外」形容和特朗普的私下互动，希望会晤有纪录，导致他必须在会后详实写下特朗普的用字，並告知他人，以作为日后呈堂证供需要。