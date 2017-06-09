（克里夫兰9日综合电）来自《The Ringer》的报道称，勒布朗-詹姆斯有可能在2018年夏天上演“决定3”，将他的天赋带去“天使之城”洛杉矶。

2014年夏天重回克里夫兰时，外界的声音是詹姆斯不会再离开家乡球队。但随着今年总决赛骑士队总比分0比3落后勇士队，詹皇如今已感到身心疲惫。上一次皇帝“身心疲惫”是在2010年的夏天，最终，他做出了前去迈阿密的决定。

消息灵通人士透露，詹姆斯已经在洛杉矶购置了豪宅，而且豪宅距离斯台普斯中心仅30分钟车程。不少内部人士都相信，詹姆斯会考虑在明夏成为自由球员后，加盟湖人或快艇队。

2016年夏天，詹姆斯与骑士队续签了一份为期3年、总价值1亿美元（约4.27亿令吉）的合同，他可以在

下赛季结束后跳出合同，成为完全自由球员。

《雅虎体育》著名记者阿德里安-沃纳洛夫斯基早些时候表示，他得到的线报是，詹姆斯最终会考虑加盟一支洛杉矶球队。

湖人有薪金空间追星

ESPN评论员贾伦-罗斯也表达了同样的观点，他认为詹姆斯的下一支球队不是湖人就是快艇。

现在的湖人队拥有一批有天赋的年轻球员，而且紫金球队聘请了“魔术师”约翰逊担任总裁，罗伯-佩林卡担任总经理，这让湖人队在自由市场的吸引力大幅提升。由于拥有大量的薪金空间，湖人队这两年有权追求超级巨星。除了詹姆斯外，湖人队的目标还有保罗-乔治。

至于快艇队，如果保罗最终在今夏续约，那么对詹姆斯来说，前去快艇队就会很具有吸引力。如此一来，快艇会尽全力招来德维恩-韦德和卡梅隆-安东尼。换言之，快艇队或许是“风尘四侠”聚首的地方。

没人知道詹姆斯是否会再次离开克里夫兰，但现在某种声音已经出来了，所谓空穴来风，未必无因，詹皇下个赛季是否将把基地转至“天使之城”，将是许多球迷们最关注的新闻之一。