（巴黎9日综合电）2017赛季法国网球公开赛结束女单半决赛的争夺，罗马尼亚名将哈勒普历经三盘激战后，以6比4、3比6、6比3击退2号种子普利斯科娃，重返决赛的同时，距离世界第一仅一步之遥。

哈勒普将在决赛与20岁的新星奥斯塔篷科争夺后冠，后者在“寿星之争”中淘汰了瑞士的巴辛斯基，生涯里首次打进大满贯决赛。

3号种子哈勒普耗时2小时，激战三盘力克捷克新星普利斯科娃，重返法网女单决赛。哈勒普首盘率先破发，建立起3比1的领先优势，这次破发足以让她先赢一盘。次盘角逐普娃强势反击，2平的情况下2号种子连下三局拉开比分，哈勒普无力回击被对手拖入决胜盘。

接下来罗马尼亚名将决胜盘里率先打破僵局，普利斯科娃也拒绝放弃抵抗，1比4落后时2号种子一度反破将比分追成3比4，然而她第八局的发球局又被哈勒普破发。哈勒普5比3领先进入发球胜赛局，普娃在和3号种子的对攻中接连正手和反手失误，哈勒普把握住手中第一个赛点顺利保发。

普娃轰45制胜分55失误

三盘角逐哈勒普打出14个制胜分主动失误也有14次，普娃狂轰45个制胜分但主动失误却高达55次，普娃主动失误次数甚至超过了哈勒普总得分的一半。

哈勒普将在决赛迎战20岁的拉托维亚非种子新星奥斯塔篷科，后者以7比6(4)、3比6、6比3淘汰了30号

种子巴辛斯基。

半决赛当天是奥斯塔篷科20岁和巴辛斯基的28岁生日，两人首盘即互破3次，奥斯塔篷科抢七里攻势更盛，拉托维亚小将确立总比分的领先。次盘角逐巴辛斯基的稳定性更胜一筹，由于本盘奥斯塔篷科单盘送出17次主动失误，巴辛斯基将对手发球得分率限制在50%上，奥斯塔篷科又是3次被破，双反进入决胜盘。

奥斯塔篷科持续进攻向对手施压，决胜盘里她早早奠定领先优势。巴辛斯基好不容易在1比3落后的情况下将比分追平，然而她本盘仅保住一个发球局，奥斯塔篷科最后直落三局锁定晋级资格。