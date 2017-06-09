（八打灵再也9日讯）自印「100令吉」偽钞，4名男子遭警方逮捕！

八打灵再也警区主任扎尼助理总监表示，这起「偽钞事件」是在本月7日凌晨12时30分被揭发，一支来自灵市警区的商业罪案调查组警官，根据情报前往双溪威地区某个住家单位展开突击，当场逮捕一名华裔男子归案。

他说，嫌犯在录供时承认印製偽钞，並告知警方他是从视频网站学习打印偽钞的技术，將制好的偽钞拿到24小时便利商店购买物品。

「这些便利商店聘请的皆是外籍员工，而这些员工没有接受过任何辨別偽钞的培训，直到商店经理前来巡视时才揭发此事。」

此外，扎尼披露，警方根据嫌犯提供的情报，在同一天早上6时许，到PJS6帝沙孟达里（Desa Mentari）一间住宅单位，逮捕另外3名同党归案，起获印製偽钞工具。

他说，这4名嫌犯年龄介於30余岁，皆拥有毒品前科，活跃於灵市地区只有一个星期之久。

「以往警方起获的假钞纸面薄滑，容易靠手感辨认真偽。这次的100令吉，则较难辨別，仿真度极高，用了一段时间触摸，感觉比真钞来得厚，不过在灯光照射下，还是可以发现一些端倪，且没有水印。」

扎尼指，警方也在行动中起获一台笔电、2台打印机、美工刀、尺和数张假钞半成品。

他说，警方目前援引刑事法典第489D条文(製造或持有用以偽造或贗製货幣或银行票据的器材或原料）调查此案。