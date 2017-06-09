（巴生9日讯）班达马兰后尾芭（班达马兰万津路）清林寺昨夜甫开坛乩童问事，仅隔3小时半后便遭6名窃贼「光顾」，潜入寺內偷走总值逾5万令吉的铜製浴佛盆和算盘，还撬开油钱箱，偷走5000令吉乐捐现金。

这也是清林寺在7个月內遭宵小「光顾」的第4次，6名窃贼於凌晨3时40分，共乘一辆罗里到寺庙造案。清林寺的理事直至清晨5时许，到寺庙开门时，才发现寺庙两道门皆被撬开，殿坛一片狼藉，而藏在隱秘处的油钱箱，也被撬开盗光现金。

清林寺署理主席廖明和今午在行动党巴生国会联委会主席吴国民和巴生市议员梁德志陪同下召开记者会，即场调阅闭路电视，发现6名窃贼皆戴鸭舌帽，但从T-恤所露出的双手，疑是本地印裔和沙巴仔联手干案。

闭路电视清楚显示，6名窃贼共乘一辆罗里到寺庙，其中2人当场拿起寺外神龕的一把关刀，以及桌上的一把剪刀撬开铁门，再潜入寺內翻箱倒篋。

2名窃贼使用剪刀和膜拜的关刀，撬开寺庙铁门。

视频画面中，6名窃贼分头做事，2人走向藏在隱秘处的油钱箱，並將锁头剪断，取走里头的油箱钱；4人则在寺殿大厅撬开神坛抽屉搜查一番。

4名窃贼在寺庙殿堂翻箱倒篋，把所有值钱的东西都搬走。

廖明和指出，窃贼除了盗走5000令吉油箱钱，还偷走从中国订製进口的铜製浴佛盆「九龙莲花池」，市值超过5万令吉。同时，也偷走市值3000令吉的铜製算盘。

他说，窃贼整个造案过程仅花20分钟，潜入寺內后，二话不说即走向油箱置放处，非常熟悉寺庙环境。

油钱箱內的5000令吉现金，也全被窃贼偷走。

他怀疑，寺庙之前发生的3宗爆窃案，都是由同一伙人所干。他也会在今午报案，並把闭路电视交给警方调查。

他並指，寺庙过去陆续发生放在寺庙外的铜炉，大大小小超过20个不翼而飞，仅剩3个锁在寺內的铜炉和一个浴佛盆，也在最近2次发生的爆窃案被偷走。

「理事会如今已改用花岗岩香炉取代铜製香炉，但还是防不胜防，寺庙还是被宵小光顾而失財。」

出席记者会者包括清林寺理事叶燕辉、乩童林建发、信徒林建顺等。

廖明和（右起）、吴国民、梁德志、林建发及林建顺，展示窃贼使用的关刀和剪刀撬开铁门，造案后隨即弃在寺庙內。

10多间神庙曾被爆窃

班达马兰后尾芭（班达马兰万津路）有10多间神庙，几乎每一间都曾面对遭遇宵小爆窃失財的困扰。

行动党巴生国会联委会主席吴国民提醒，该区神庙必须提高警愓，或聘请保安看顾神庙，做好防范措施。

他也对警方低效率感到失望，因为清林寺之前发生的3次爆窃案皆有报警，但迄今仍未有任何窃犯落网。

他希望，警方能彻底展开调查行动，並增加当地巡逻。