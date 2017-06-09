（峇株巴辖9日讯 ）针对面子书广传一则贴文，一名父亲控诉峇株巴辖一家私人医院疑医疗疏忽，导致其11个月大的发烧女儿病况加剧，送入政府医院抢救后不治身亡一事，涉案私立医院今早回应，院方將在今日与家属会面解释此事，希望能妥善解决问题。

《东方日报》记者今早到访上述私人医院了解情况，医院发言人表示，院方非常关注此事进展，位於吉隆坡总部的管理层也將在今日特別南下，与院方了解整个情况，希望能寻求妥善的解决方法。

发言人指出，院方对此事感到痛心，院方管理层会和家属见面，对此才能了解接下来如何协助家属，院方也了解目前上述事件已经在网上广传，目前能做的只是希望能好好解决这个问题。

她披露，针对治疗上述事件女孩的医生，目前该医生正在休假，料在近期內会回返工作岗位，对于这名医生受到眾多网民在网上谴责，她表示此次事件让人深感无奈，但有关医生確实是名好医生。

据了解，家属父母与民主行动党古来国会议员张念群针对上述事件寻求法律咨询，张念群受询时表示，其实有名党员与该名家属是亲戚关係，所以便向她咨询关于法律的处理事项，惟目前还有待父母与院方交涉后，才了解下一步家属是否寻求她的法律援助。

张念群指出，她已与家属了解整个事件的经过，她非常愿意给予法律援助，不仅会通过法律援助协助他们，甚至会想方法透过其他管道，义不容辞协助他们。

自称是女婴父亲的NEO EIN SERN是在个人面子书贴文控诉女儿在峇都巴辖班台私人医院的遭遇，並將院方的回应函件一併上载到面书。至截稿时，这则贴文被3万多人分享，约116个网民留言，网民对小生命的离世都感心痛。

根据女婴父亲的贴文，11个月大的女儿名叫梁祖儿。她在今年4月24日发烧到39度，经和家人商量后决定把她送峇都巴辖一间私人医院求医，入院时间是当晚约9点。

他说，女儿入院检验后，血液和鼻液一切都属正常，只是有发烧而已。当天晚上他和身怀六甲的太太陪了女儿一夜，到了隔天早上10时半左右，医生给了女儿5支药，3支抗生素、2支口服、1支注射进点滴、1支敏感药和1粒塞入屁股的退烧药。

「在宝宝服用了药物过后的4个多小时，她的身体起了一些变化，嘴唇开始变紫色，手脚冰冷而且开始变黑。我和家人开始慌了起来，赶紧叫护士和医生，可是护士却是一副很不在意的样子慢条斯理的叫我们等。」

他说，在等待峇都巴辖班台私人医院医生的这段时间，他和妻子，还有其母亲不断拿热水布敷女儿的手脚让她暖和，医生看了对家人说，女儿是烧过度才会导致这种情形出现。

「一直到下午5时半，女儿又再次发烧，这次医生又再次给了同样的药，我当时询问医生退烧药可以再给她服用吗？医生说可以，还说有加强了抗生素配合，是没有问题的。到了晚上8时半左右，我们开始察觉宝宝不对劲，她一直在睡而且睡得很沉，我们有尝试唤醒她，可是她没有什么力气，只是微微笑了一下。此时医生来巡房，我们又再询问医生，医生的解释是加强了药物，所以宝宝会睡得比较熟。」

他说，在4月26日凌晨1时左右，女儿高烧不退，体温上升至40度左右。「我们开始一直唤护士和医生，护士说医生有交代说，再塞一次屁股的退烧药，我尝试阻止。可是护士一直强调，你们进来求医就应该相信我们医护人员。话说完她就把药塞进去了，我还是觉得无法接受，我又再一次的一直叫护士叫医生，可是护士却和我们说要叫医生回来，要多付150令吉费用。我直说可以，可是护士並没有帮我叫，甚至连电话都没打，这期间我也叫了护士无数次进来看我的女儿。」

他说，女儿发烧一度飆到41.4度，让他和家人都快疯了，而且当时女儿开始有抽绪状態。当他想帮女儿换尿布的时候，却见粪便像水般流出来，於是马上叫护士进来探望女儿的情况，护士见状后，只是叫了在楼下紧急部门的医生上来，后者对他们一家人说，「你们家人现在去拿冷水和布弄湿了一直敷著宝宝的身体让她降温。」

这名父亲控诉，这个动作一直做到凌晨的四时多，可是女儿的高烧却不退。结果护士还是一样叫急症部医生上来，这位医生吩咐家属將女儿的衣服除下，把室內的冷气调到最冷，风扇开到最大，並说3小时后女儿会退烧。

这情况一直拖延到清晨5时，最后家人找来了他妻子的医生朋友，后者想向护士索取例行医药报告想再仔细確认病因，但被拒绝。问护士十问九不答，一直推说等医生来了才叫医生和她谈。

「在清晨6时，宝宝开始呕吐，吐出咖啡色的液体，护士见到情况不妙赶紧拿氧气罩给她，不过没有效果，最后女儿吐血。 后经过医生一番抢救后，她被送入了加护病房。医生和家属说，宝宝情况不稳定需要转院。可是医疗器材不足人手也不够，很难救她，並询问家人要转哪间医院吗？院方会帮忙申请。最后家人接洽峇株巴辖政府医院的儿童专科医生，並將她转到政府医院。」不过他说，女儿在政府医院挣扎了11天就往生了。

截至今天中午12时30分，上述贴文已获得7万1260名网民广为分享，以及273则评论。