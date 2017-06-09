（伦敦9日综合电）英国在跌宕的“脱欧”剧情中临时插播的提前大选，结果在9日出炉。保守党虽然在此次大选中领先，但未能获得绝对多数席位，需要与其他党派组阁形成联合政府，形势反不如大选之前。

英国主流媒体再次用“政治豪赌的失败”来形容此次由保守党主导、结果又伤及自身的选举。跟失去领先优势这种“黑天鹅”情形相比，未能获得绝对多数席位的结果，对保守党来说，至少也算是一只“灰天鹅”。

提前举行大选，是特雷莎-梅在她认为的合适时机作出、自认颇有胜算的决定。今年4月，特雷莎-梅意外宣布提前大选时，各方也普遍认为保守党在议会的席位将大幅增加，梅不仅可能通过此次大选成为“民选首相”，而且将加强手中筹码，强势推动英国“脱欧”进程。然而，这个选举结果再次出乎各方预期，特雷莎-梅继卡梅伦之后又一次押错了民意。

选前，保守党将此次选举定位为“脱欧”选举，希望选民以有利于推动“脱欧”进程为大前提，考虑手中投票去向。但大选结果表明，不少选民优先考虑的仍然是经济和民生问题，一些在公投中表决“脱欧”的选区，在本次大选中却选择了推出经济和民生政策新主张的工党。不少年轻人为了表达对“脱欧”公投的不满，也选择了工党。

将出现悬浮议会

这次大选不但没有巩固“脱欧”共识，反而再次暴露了英国社会的深度裂痕，同时也说明保守党在“脱欧”公投后的努力，未能有效解决英国社会矛盾的根本症结，没有推出切实有效的提振经济和解决民生问题的措施。

从目前形势看，保守党将失去单独执政的地位，必须与其他党派进行组阁，英国将可能出现“悬浮议会”（无绝对多数议会），这无疑对面临“脱欧”的英国达成政策一致造成更大阻力。

而随着法国总统马克龙的上台，法国“留欧派”占据上风，德法将在“脱欧”谈判中对英国形成更大的挑战，英国“脱欧”的不确定性将有增无减。无论国内国际，此次大选放飞的“灰天鹅”，都将使英国的前路充满艰辛。