英国的酷玩乐团（Coldplay）6日在德国慕尼黑开唱，主唱克里斯马丁（Chris Martin）让一位歌迷上台帮他伴奏，默契配合也让现场歌迷惊喜万分，突然的偶像与粉丝的合作更获得全场讚赏。

该名观眾名叫费迪南（Ferdinand Schwartz），年仅19岁，站在靠近舞台的他当时高高举起一张海报，上头写著「Can I Play Everglow For you？（我可以帮你伴奏《Everglow》吗）」，没想到眼尖的克里斯马丁看到后便问道：「你是认真的吗？」马上邀请他上台，引起全场骚动。

这名歌迷上台后，本来还想拿出手机录影，克里斯马丁便阻止，笑说：「你不需要录，因为全场观眾都会帮你记录下来。」听到他弹出《Everglow》时，还开玩笑作势要离开「我可以回家了」。

合作的开始，克里斯马丁有请歌迷弹得慢一点，接著2人天衣无缝地合作这首经典作品，他也不时拍拍对方的肩膀，给予鼓励和肯定，最后结束时他们还来个大拥抱，如此特別的合作演出令全场7万人为之动容。

费迪南之后也在个人Instagram上开心说道：「克里斯马丁，谢谢你这么相信我，还让我上台为你伴奏《Everglow》，这绝对是我生命中最美好的时刻之一，你没有一定得这样做，但你却做了，谢谢这个『Adventure of a Lifetime』」，如此充满著爱。」该支影片在酷玩乐团的粉丝页释出只有1天多，就已经高达2000多万人观看。

（视频取自YouTube，如遭移除请见谅）