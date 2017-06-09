韩国天团「BIGBANG」成员T.O.P坦承与女练习生韩瑞熙在家中呼麻，周一遭检方起诉，隨后被他服役的义警队开除，转调首尔4机动团服务。他周二传出服用过量镇定剂，紧急送往梨大木洞医院抢救。院方表示，他昨晚恢復意识，可以与人沟通，今天就可以转到普通病房或是转院治疗。

《STARNEWS》大马时间下午1时报导，院方关係人士表示，「T.O.P的家属决定让他转院治疗」。他在大马时间下午1时30分穿著病患服、戴口罩，坐轮椅被推出5楼的加护病房，对於媒体提问，他表示：「非常抱歉。」

T.O.P家人希望他在个人病房静养，但梨大木洞医院的普通病房没有个人室，《SBS fun E》指出，「家属已找好转院，目前正在办理出院手续」，但未透露將转往哪间医院。消息揭露后，T.O.P坐著轮椅被经纪人从5楼的加护病房推出来，他戴著口罩，准备转到其他医院治疗。

T.O.P昨恢復意识，院方表示，「在与神经科、精神医学科会诊后，判断他很快就能转出加护病房」，並强调：「他必须持续接受精神医学科的治疗，可能转往相关医院或其他医院，由家属决定。」他所属的「YG娱乐」今早表示，「必须等家属与医疗团队商量后才会决定」。

今《TVREPORT》报导，院方早上在加护病房外围起蓝线，管制媒体拍摄，推测可能是为T.O.P转出加护病房做准备。据悉该医院通常在上午將病患转出加护病房，但媒体至今未看见到T.O.P身影，猜测他可能下午才会移动。首尔地方警察厅4机动团稍早表示，「已收到首尔中央地检的诉状，今正式解除T.O.P的义警职务，依规定请他返家处置」。至於他日后的兵役问题，必须等呼麻案判决结束才能重新评估。呼麻案预计29日首次开庭。