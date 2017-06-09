（奥斯陆9日综合电）挪威最高法院8日宣布，没必要再审理有关2011年7月22日爆炸枪击案凶手安德斯-贝林-布雷维克，在监狱服刑期间人权是否受到侵犯的案件。

这意味着布雷维克状告挪威当局侵犯其人权一案，已走完在挪威的法律途径。

挪威最高法院当天在一份声明中说，最高法院上诉委员会一致认为，布雷维克针对上诉法院裁决提出上诉不会带来任何改判机会，最高法院不会再审理该人权案。

对此，布雷维克的律师接受当地媒体采访时表示，会尽快将案件上诉至位于法国斯特拉斯堡的欧洲人权法院。

关押方式没违反《欧洲人权公约》

布雷维克曾状告挪威政府违反《欧洲人权公约》相关规定，在他服刑期间对其人权实施侵犯，包括对他进行单独关押、严格限制他与外界接触。对此，挪威政府否认侵犯布雷维克人权，称对他进行单独关押，是出于对其本人及他人的安全考虑，限制他与外界接触意在防止他宣扬极端主义思想。

去年4月，奥斯陆地方法院作出裁决，认为布雷维克服刑期间人权受到侵犯。今年3月，挪威一家上诉法院推翻奥斯陆地方法院裁定，认为布雷维克没有受到“不人道或侮辱待遇”，挪威政府关押他的方式没有违反《欧洲人权公约》。布雷维克随后向最高法院提出上诉。

2011年7月22日，布雷维克在奥斯陆挪威政府办公大楼前引爆汽车炸弹，后又在于特岛枪杀挪威工党青年团夏令营营员，造成77人死亡。2012年8月，布雷维克被判处21年监禁。