美国妈妈刚分娩抱著新生儿子拍照，虽然温馨洋溢，但是，妈妈產子1天后，因罕见併发症离世，这张照片也变成了妈妈的遗照，叫人心痛。

美国媒体综合报导，来自美国路易斯安那州、29岁贝特兰德上月9日生下儿子朱利安，还与24岁伴侣蒙图拍照留念。

一家人本来准备回家，然而24小时后，贝特兰德却因出现罕见的羊水栓塞（amniotic embolism）產后併发症，突然离世。

蒙图在2天內经歷生命的喜与悲，他说：「仍然很难以置信……她就这样走了。我非常爱她，一切都没有先兆。」

「她很高兴可以怀上小朱利安，她非常喜爱朱利安。」

报导指出，特兰德的羊水栓塞即肺部吸入羊水，导致无法透气，同时也让血压骤降，血液无法凝固，子宫大量出血而有生命危险。

家属透露，贝特兰德死前曾表示有头痛，而且疑似出现抽搐后死亡。

蒙图和贝特兰德两人本来计划在朱利安出世后结婚，可惜如今已天人永隔，对他打击极大。

他说要接受心理辅导，希望可走出情绪困境。

蒙图也在募款网站求助，至今已筹获逾2.5万美元（约10.6万令吉）善款，並表示朱利安健康良好，让他感到安慰。

报导让眾多网民难过不已，网民回应：「所以女人都是冒著生命风险生下小孩，每个人都应该好好珍惜、感恩及孝顺自己的母亲。」、「17年前我妈咪也是这样过世的，不过弟弟跟妈咪一起走了两个都没存活。生小孩真的很危险，希望大家可以对自己的妈咪好一点、对自己老婆好一点」。