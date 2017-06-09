台中一对2岁双胞胎，日前因不明原因发烧3、4天，且拉出黏液状的血便，父母嚇得赶紧送孩子就医，检查证实为「沙门氏桿菌败血症」，情况危急。

家长猜测，可能是家中日前吃日式火锅「寿喜烧」，误餵食孩子「未煮熟的蛋、肉」所导致，嚇得家长直呼：「不敢隨便餵孩子吃东西啦！」

日式火锅寿喜烧的酱汁，都是以生蛋黄调製。

双胞胎女童上月5日到院时，已连续4天都发烧超过39℃，且明显食欲不振，甚至排出血便，確诊是败血症引起的症状，经紧急留院治疗，连续10天施打抗生素，出院再改口服抗生素4天后痊癒。

台湾《东森新闻》报导，亚洲大学附属医院儿科部部长林鸿志表示，天气日趋炎热是沙门氏桿菌好发季节，沙门氏桿菌广布於日常生活中，包括水、家禽、牛奶、蛋、肉製品等，因沙门氏桿菌容易在高温下大量繁殖和传播，且它对热的抵抗力很强，在摄氏70度下需要5分钟才能將细菌消灭。

患者感染后约6至48小时內会出现噁心、呕吐、下痢、发烧、腹部绞痛等症状，通常病况会在3至7天內改善。

沾生蛋的吃法，感染沙门氏桿菌的风险高。

林鸿志还说，沙门氏桿菌感染常见於婴儿和5岁以下的孩童，台湾每年约有数千人感染、发病，医师会以粪便或血液培养沙门氏菌作確诊，一般针对沙门氏菌造成的肠炎不需给予抗生素治疗，只要补充水分和电解质即可。

沙门氏桿菌

林鸿志也提醒，家长应保持食物在安全的温度、確保蛋肉类食物煮熟后食用，尤其注意砧板应分生熟食使用，才能有效预防沙门氏桿菌感染。