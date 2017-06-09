（本报诗巫9日讯）砂州地方政府助理部长拿督朋光曼吉呼吁州内的地方议会向诗巫巿议会看齐，禁止管辖区内的饮食业者使用保丽龙。

拿督朋光曼吉说，除了不符合健康卫生条件，保丽龙盒子也经常被民众丢进水沟里，构成环境卫生问题，因此，一些熟食摊和饮食中心的业者，已开始使用可生物分解的容器。

诗巫巿议会是从2014年1月1日开始，实行禁用保丽龙的措施，是砂州第一个推行此措施的地方议会。

不过，朋光曼吉表示，地方政府部目前并没有对此设定任何条例，但可能在不久的将来会作出这方面的考虑，惟现阶段还须时间进一步探讨其可行性。

古晋南巿巿长拿督曾长青不久前表示，古晋南巿市政局鼓励小贩及饮食业者使用可生物分解的容器来盛装食物。

虽然目前南巿政局并没有计划全面禁止保丽龙的使用，而该市政局在推行此措施前，必须先与卫生部、饮食业者及消费者进行交流与探讨，才作出决定；北巿市长拿督阿邦阿都瓦哈则表示，北巿市政局在其举办的任何活动及场面，不仅都全面禁用保丽龙，也鼓励斋戒月巿集小贩弃用保丽龙，选用纸盒。

除此之外，朋光曼吉补充，该部也鼓励超巿及购物中心多使用纸袋或纸箱，因为这是减低环境污染与环保努力中重要的一个步骤。