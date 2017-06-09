（北京9日讯）谢霆锋日前受邀录製节目《姐姐好饿第2季》，热爱料理的他，录像时更是自备食材、刀具和盘子，让小S（徐熙娣）惊艷他的用心。谢霆锋透露，在主持《12道锋味》前，自己不会下厨，但从那以后，做菜拉近他和家人之间的距离，他说：「厨房就是修炼的地方。」也因此他希望能將料理推广给年轻人。

小S先前在北京扭伤脚，录像当天谢霆锋贴心地推她到现场，两人认识多年，交情很好。

小S不改麻辣风格，直问谢霆锋做菜时是否被女生从后面抱过，他笑著说：「做菜抱什么，但情侣可以啦。」对於小S频频进攻的感情方面，谢霆锋忍不住说：「我不回答你关於阿菲（王菲）的问题了。」

谢霆锋在节目中自认年轻气盛，曾在街上与狗仔大吵，吵得连住在附近高楼里的何超仪都出面关心。隨著年龄的增长，现在的他显得很成熟。他认为是学做菜改变他的一生，谢霆锋在节目上承认小时候和父母关係不是太亲，他说：「因为做饭跟妈妈亲很多，煮什么也会问爸爸要不要尝试一下。」谢霆锋因为做料理，开始让家人有更多聚在一起的机会，也让他体会到人与人之间的见面互动是很重要的。

此次所录製的节目，除烹调料理之外，他更注重小S与嘉宾的访谈，这次在节目上，谢霆锋也带来自己製作的酸甜苦辣饼乾，小S吃完也感性分享入行以来一直想当演员，但喜欢的角色总是被大S（徐熙媛）出演，这让她不禁有些心酸。谢霆锋则说自己上这个节目充满酸甜苦辣，要是別的主持人像小S这样逼问他，他肯定立刻不录走人，显示出两人的交情之好。

承认感情状况稳定

谢霆锋大秀厨艺的同时还得接受小S各种审问，谈话间不小心就透露私下都称王菲「阿菲」，知道自己说溜嘴后，反而害羞地低下头，露出一抹幸福的微笑，接著又被问到：「这一个星期內有跟別人接吻吗？」想不到他竟出乎意料地点头回应，间接承认目前的感情状况很稳定。