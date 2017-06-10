(古晋9日讯)石角路靠近杨国斯路石场前方的路段千疮百孔已近一个月，凡经该路段的车辆必须放缓车速，交通阻塞更加严重，道路使用者大吐苦水。

砂民主行动党朋岭区州议员杨薇讳表示，民众投诉上述路段迄今仍未铺上沥青，路面窟窿满布而且灰尘滚滚，对民众的安全与健康造成困扰，

而此情况迟迟未获改善，足见人联党的州议员们都没有关心石角人民所面对的民生问题。

“如果沈桂贤有认真走访自己的选区，不可能不知道此困扰石角民众已久的问题；换言之，就算让沈桂贤赢了石角选区，加上他担任地方部长

及上议员多职，石角民生问题依然一箩箩，没有获得政府的正视，逼使居民不得不向火箭做出求助。”

与此同时，基于此路段是在巴达旺市议会管辖区内，而掌管该议会主席一职的就是人联党的罗克强，杨薇讳对此表示更感到费解。

工人回乡过节耽误进度

另一边厢，砂首长署政治秘书陈开今日则以文告指出，相关承包商已承诺将在本周日加班赶工，以便尽快完成杨国斯路红绿灯处到老石角地段的道路工程。

文告也说，该区部分道路工程拖慢并导致尘土飞扬的情况，已让砂地方政府与房屋部部长兼石角区州议员拿督沈桂贤感到不满，因此指示他今早亲自前往公共工程局，直接向相关负责人了解问题的征结，并进行相关的磋商。

根据公共工程局负责人的解释，文告指出，相关工程的承包商原本计划在达雅节前完成杨国斯路红绿灯处到老石角地段的路面沥青铺设工程，却因为工人提早回乡欢庆佳节﹑工具损坏等原因，导致工程延误。

“相关承包商已承诺将在本周日加班，以便先行填补该路段的坑洞，再铺设一层小石子。在接下来的周一，该承包商还将先行在约150米的路段铺上沥青。”