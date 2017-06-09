（伦敦9日讯）英国首相特丽莎梅4月宣佈提前大选时，各方原本看好保守党能进一步扩大优势，但週四的结果显然特丽莎梅的政治豪赌失利。分析指出，接二连三的恐袭打击国民对首相反恐能力的信心，同时保守党提出的政纲不得民心，更是得罪一向支持该党的年长支持者。

自特丽莎梅去年上任以来，英国已遭遇3次恐袭，为其选情蒙上阴影。儘管特丽莎梅每次袭击后，都严词厉声斥责恐怖分子，日前更扬言为保护人民，不惜修改《人权法》，但国民已对儼如无物的反恐屏障感到怀疑，將矛头直指特丽莎梅。

更甚的是，有报导指特丽莎梅2010年至2016年间任內政部长时，大幅削减反恐预算，为袭击埋下祸根。工党党魁科尔宾亦不忘「踩一脚」，要求特丽莎梅引咎下台。

在民眾质疑特丽莎梅將英国置身于恐袭威胁之下的同时，保守党提出將老年人可获得全额支付护理费用的门槛提高，並把房產纳入財產清单，这项被讥为「痴呆税」（dementia tax）的政策引发批评，得罪了保守党的老年支持者。

相较之下，科尔宾以至于工党的竞选工程，却得到不少掌声。其中工党在5月公佈政纲，包括取消大学的学费及重新引入学生生活费贷款；控制小学每班人数约为30人，而且引入免费午餐等有福利主义影子的主张，都令担心脱欧后经济不稳的民眾眼前一亮。此消彼长下，保守党的声势自然下滑。

另一方面，特丽莎梅自宣佈提前大选以来，一直予人「得过且过」之感，拉票时的表现相当不济，回答提问时语无论次，而且毫无重点，缺乏说服力，令民眾质疑形象强悍的特丽莎梅是否「花瓶」、有否能力带领英国。

而她面对科尔宾的高调叫阵，仍坚持不肯与之同台辩论，仅委派刚歷丧亲之痛的內政部长拉德应战，亦引来「龟缩」指控。