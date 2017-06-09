（伦敦9日讯）英国週四举行脱欧后首场大选，执政保守党暂取315席，虽依旧是第一大党，但未能在国会650席中取得过半数，令英国继2010年后再次出现悬峙国会，同时保守党还在逾150年来的传统票仓坎特伯雷失守，不过首相特丽莎梅拒绝下台。

特丽莎梅会在当地时间週五中午12时30分（大马时间晚上7时30分），以保守党党魁的身份覲见女王伊丽莎白二世，並寻求女王同意筹组新政府。

路透社报导，特丽莎梅在自身所属选区梅登黑德成功连任后表示，「此时此刻，我国最需要的莫过於一段稳定期」。

保守党在国会失去优势，唐寧街10號的首相官邸是否迎来新主人，受到关注。英国媒体周五守在唐寧街10號外，「英国第一猫」拉里就坐在门口前。

她说：「如果像各种信號显示的那样，保守党贏得最多席位，很可能也贏得最多选票，那么我们將义不容辞地確保我们拥有这样一段稳定时期，而这也正是我们將要做的。」

工党党魁科尔宾表示，特丽莎梅应该下台。他在伦敦说：「首相要求提前大选，本来是想获得较大的多数席位优势，以此確立她的权威。」

「如果说今晚的选举结果传递出一个信息，那就是：首相要求选举，因为她想获得委任统治权。现在嘛，她得到的结果就是失去席位、失去选票、失去支持、失去信任。」

科尔宾续说：「我认为这一切已经足够推动下一步的发展，为一个能够真正代表全体英国民眾的新政府上台让步。」

科尔宾週五表示，在这次英国大选之后，因为已经启动《里斯本条约》第50条脱欧程序，因此脱欧谈判必须进行。他表示，英国与欧洲的贸易协议，是谈判中最重要的部分。

在野党工党虽无法让英国变天，但该党在这次选举中获得的席次，比上一届多了30席，勇挫执政的保守党。党魁科尔宾（中）周五到伦敦的计票中心，与支持者挥手打招呼，心情大好。

工党筹组少数政府

工党影子財政部长麦克唐纳週五说：「我们会替国家出面组成少数政府，因为我认为保守党不稳定，首相也不稳定。我无意贬损，但我认为她是个跛脚鸭首相。」他还表示，工党不会和其他任何政党达成组成联合內阁协议。

另一边厢，苏格兰民族党党魁斯特金表示，大选结果对她的政党而言令人失望，但对首相特丽莎梅来说堪称「灾难」。

虽然苏格兰民族党在此次大选的表现不如预期，但斯特金表示將考虑要求再度举行苏格兰独立公投。

她说：「英国脱离欧盟显然存在不確定性，而独立明显將成为今晚结果的要素。各位深知苏格兰民族党的想法。」