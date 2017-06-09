（伦敦9日讯）特丽莎梅去年7月成为继撒切尔夫人后英国歷来第2位女首相，但上任不足一年便决定提前大选，被形容是政治豪赌，可惜保守党在週四的大选中受到重挫，令特丽莎梅面对不小的下台压力。

现年60岁的特丽莎梅出身於传统中產家庭，爸爸是圣公会神职人员，她年轻时在牛津攻读地理，於1977年至1983年任职英伦银行，1997年当选为国会议员至今。

特丽莎梅在卡梅伦內阁中出任6年內政部长，於2014年成为英国50年来在位最长的內长。她行事谨慎惜言，去年英国公投脱欧触发政局动盪，她事前都选择低调撑留欧。结果公投支持脱欧，卡梅伦黯然下台，由她顶上出任首相。

领导脱欧的她，在国会遇到反对派阻力，今年4月她突然宣佈提前大选，以取得更大民意授权。除处理脱欧问题外，英国3个月內面对3次恐袭，大选前更发生伦敦桥连环袭击，考验她应对恐怖主义的能力。

与丈夫膝下犹虚的特丽莎梅在私生活方面非常低调，外界知道她热爱烹飪及时尚，有逾百本烹飪书，又是时装杂誌《Vogue》的长期订户，而且她是一名「鞋痴」，拥有多款高跟鞋。

特丽莎梅身患一型糖尿病，需要每天打至少两支胰岛素针，但她强调病情不影响她处理首相职务，她受访时曾表明：「只是生活一部份，很多企业高层都有这情况」。