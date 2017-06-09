（纽约9日讯）联合国政治事务副秘书长费尔特曼表示，儘管在伊拉克和敘利亚战败，恐怖组织「伊斯兰国」（IS）已重整旗鼓，现在「比以往任何时候更加重视」袭击欧洲和衝突地区以外的地区。

费尔特曼当地时间周四，在总部位于美国纽约的联合国安全理事会发言时指出，IS虽然持续受到军事压力，但继续负隅顽抗，特別是在摩苏尔和拉卡。

「IS重组了军事结构，给予地方指挥官更多权力，而且比以往任何时候，都更加重视发动和鼓舞衝突地区以外的袭击。」他提到比利时、英国、法国、德国、俄罗斯、瑞典和土耳其最近相继受到袭击。

过去16个月，IS比较少在社交网站发佈信息，但威胁仍存在，因在敘利亚和伊拉克外的IS支持者，收集並重新分发这方面的宣传。

费尔特曼指出，IS武装分子总数和集团的收入，在同一时期也有所下降。但在控制的领土上，石油销售、敲诈勒索、赎金绑架、古物贩运和採矿开採，每月让IS获得数以千万计美元资金。

他在第五份关於IS给国际和平和安全所带来的威胁报告中指出：「在过去的16个月，『伊斯兰国』IS恐怖主义组织的人数显著下降，目前该组织大约有1.2-2万武装分子。与此同时，外国武装恐怖分子从其它地区减缓涌入伊拉克和敘利亚。但是，武装分子返回本国和从衝突地区进入其它地区现在成为国际安全的严重威胁。」

虽然IS招募的外国战士人数也有所减少，但是回流者和战士从衝突地区调往其他地区，现在对国际和平构成相当大威胁。