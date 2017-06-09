（华盛顿9日讯）特朗普长期透过推特与媒体掌握发言权，不过科米不是简单人物，他出席国会听证，透过全球直播，特朗普显然处於不利局势。

台湾中央社报导，美国国会长期耳闻特朗普试图介入「通俄」丑闻调查，但无法在公开听证会中，由官员口中挖出证据，但检调部门不断过媒体「切香肠」般透露讯息，特朗普阵营陷於守势，不敢承认也不敢否认，把砲火集中在找出泄密者，不过近月来「深喉咙」不断升级。

评论认为，特朗普在5月9日高调解僱科米，犯了重大政治判断的错误。科米成为一般公民，反有机会在国会畅所欲言，留在政府机构，还会有些顾忌。

在週四的听证会，科米在全球媒体面前，显然有备而来，期间详细记录与特朗普的互动与对话，並在听证会前公佈细节。而科米出席听证会，只是连串调查与政治风暴的开端。

虽然FBI没將特朗普列入调查，但其女婿兼白宫高级顾问库什纳已成调查焦点，各界质疑特朗普是否真如他所言，不清楚竞选阵营与俄方有接触。

「通俄」丑闻如今扩大到特朗普疑妨碍司法调查，科米掌握发言权，白宫处於挨打状態，不是推文就可以解决。任何违背事实的「谎言」，都可能葬送执政，或是导致科米做偽证。

华盛顿法律界多不敢承接案件，除特朗普难以相处外，全案看来难以辩护，也是华府律师却步的因素，特朗普仅能仰赖私人律师。