（新加坡9日讯） 虽然国际刑警组织在近期一系列诈取钱財的网络攻击中，尚未发现有恐怖主义势力参与的跡象，但国际刑警全球大厦执行局长中谷升警惕各国执法单位，不可排除任何可能性，应尽可能就「未知的未知数」做好准备。

中谷升指出，全球目前主要面对3大网络安全威胁趋势，即针对金融机构的网络攻击、勒索软件及仿冒电邮骗钱的商业电邮诈欺案。这些网络攻击的最终目的大致上一样，就是从受害者处获取钱財。

「物联网的崛起也致使相关產品和设备成为攻击目標，是一个不可忽视的新风险。」

中谷升是配合第二届国际刑警国际安全会议下个月举行前，接受媒体访问时，作出上述提醒。

询及恐怖组织是否曾通过网络攻击寻找资金，中谷升回应，国际刑警协助成员国调查的案件中，並没有显露这方面的跡象。

儘管如此，他认为，无论是为了何种原因，只要罪犯旨在捞取大钱，网络攻击就会是达成目的的其中一种手段。

中谷升进一步说明，网络犯罪如今已趋向「工业化」，自成一套生態系统，別有用心者可轻易在网上购得恶意软件，去执行他们的阴谋。

「罪犯的底线是避过法律制裁，其他的尽可能简单就好。」

中谷升希望，各方可以在国际刑警国际安全会议上找到富有远见的解决方案，並对种种不確定因素有所认识，「如果我们缺乏决心和勇气採取行动，未来我们可能被未知的未知数击垮」。

第二届国际刑警国际安全会议將从7月4日举行至6日，展览会则从7月5日开始至7日结束，地点在新达城新加坡国际会议与会展中心四楼展厅。到时预料有超过一万人出席会议和展览会。